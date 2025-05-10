Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de B-King revela conmovedor video de la mascota del cantante viendo hacia su altar

El video ya es viral en las redes sociales y conmueve cómo la mascota de B-King se queda viendo hacia la foto del cantante: “Se le nota la tristeza en sus ojitos”.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Se hace viral video de la mascota de B-King, viendo hacia el altar del cantante como si lo extrañara.
Se hace viral video de la mascota de B-King, viendo hacia el altar del cantante.

Una de las personas que más ha estado compartiendo activamente en redes sociales sus emociones y sentimientos por el fallecimiento del cantante conocido como B-King es su hermana, Stefanía Agudelo, pues no solo tuvo que recibir el cuerpo de su hermano, sino también encargarse de acompañar a sus demás familiares en el dolor.

¿Cómo es el video de la mascota de B-King en el que parece extrañarlo?

Ahora el video que compartió Stefanía en las plataformas digitales y que se hizo tan viral tiene que ver con la mascota del cantante, pues aunque ya la había mostrado en ocasiones anteriores y había demostrado cuánto amor mutuo se tenían; este clip parece ser de la perrita extrañando a su dueño.

Se trata de un corto video en el que se ve a la perrita mirando fijamente al altar que Stefanía le tiene a su hermano, el cual se ve que tiene fotos de él y varias velas. Lo que más sorprende es que la mascota parece no hacer nada más que mirarlo fijamente y quieta, por lo que muchos en los comentarios consideran que está extrañando y tiene tristeza.

Algunos internautas incluso muestran preocupación por la salud emocional de la perrita y el acompañamiento que puedan estarle dando, pues conocen casos en los que las mascotas pueden sufrir de pena moral por la ausencia y enfermarse o hasta morir. Además, algunos se preguntan si los animalitos pueden entender ese tipo de situaciones y cómo las vivirán en su interior.

Marcela Reyes confesó que siente la presencia de B-King en su casa
El músico B-King fue hallado sin vida el 22 de septiembre de 2025 en México. (Foto: Canal RCN)

¿Qué se sabe de la muerte de B-King en México?

Recordemos que B-King fue un polémico cantante que tuvo una relación con la dj de guaracha Marcela Reyes y que, en un viaje que estaba haciendo a México, fue reportado como desaparecido días antes de que se confirmara que le habían quitado la vida.

Las causas de su muerte siguen siendo materia de investigación por las autoridades tanto de México como de Colombia y las pistas han señalado múltiples teorías que, aunque se han hecho virales, no se han demostrado.

Justamente, la hermana de B-King ha sido quien más ha trabajado activamente por que se esclarezcan los hechos para que se haga justicia.

Marcela Reyes confesó que perdió un hijo de B-King
Marcela Reyes aseguró que a B-King le dio muy duro la pérdida de su hijo. (Foto: Canal RCN)
