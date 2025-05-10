Marcela Reyes reveló sus hipótesis sobre la trágica muerte de B-King en México

Marcela Reyes reveló al periodista colombiano Rafael Poveda, en su podcast 'Más Allá del Silencio', las posibles causas o hipótesis sobre lo ocurrido con B-King en México.

¿Qué hipótesis reveló Marcela Reyes sobre lo que pudo haber pasado con B-King en México?

La DJ colombiana recientemente ha dialogado sin filtros con el comunicador Rafael Poveda sobre lo que pudo haber acontecido con su expareja B-King en México.

Aunque mencionó que no debería hablar del tema, terminó confesando al periodista que una de las hipótesis más fuertes que tiene, es que Bayron Sánchez, más conocido en la industria musical como B-King, "se encontraba en el momento equivocado y con la compañía equivocada".

Marcela Reyes manifestó que B-King se encontraba en el momento equivocado y con la compañía equivocada. (Foto: Canal RCN)

Según revela la empresaria en el minuto 38:58 de la entrevista, Regio Clown, quien también fue hallado sin vida junto a B-King, habría involucrado sin querer al cantante en sus problemas, señalando que existen unos chats que respaldan su teoría donde Jorge Luis Herrera Lemus conocido como Regio Clown, expresaba que no confiaba en nadie, pero tenía que trabajar.

Aunque había indicado que tenía tres hipótesis, finalmente sorprendió al manifestar que las otras dos hipótesis se las reservaba, debido a que aseguró que la han acusado injustamente.

¿Qué más reveló Marcela Reyes en el podcast de Rafael Poveda?

La quindiana, de 35 años, de igual manera, dejó ver su preocupación sobre el caso y pidió que se investigue a todos aquellos que estuvieron relacionados con este, incluso apuntó que se ponía a disposición de las autoridades colombianas y mexicanas.

Si a mí me requieren en México, yo me voy pa México. A la hora que me necesiten, mis teléfonos... Lo que necesiten de mí, yo estoy a disposición, porque soy la más interesada en que se sepa la verdad.

¿Qué mensaje le envió Marcela Reyes a la madre de B-King?

Finalizando la entrevista, Reyes envió un mensaje a la madre del santandereano, indicando que no la ha podido sacar de su cabeza y señalando que siempre en oraciones le pide a B-King que le dé las fuerzas necesarias porque entendía el amor que se tenían uno al otro.

Asimismo, la invitó a que en su momento puedan encontrarse y dialogar sobre el reguetonero.