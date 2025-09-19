¿Quién es Regio Clown, el Dj desaparecido junto a B-King en México?

El pasado martes d16 de septiembre, se encendieron las alarmas luego de que se confirmara que Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, fuera reportado como desaparecido tras ser visto por última vez en el barrio Polanco en Ciudad de México.

¿Con quién estaba B-King antes de ser reportado como desaparecido?

Además de la preocupación que ha generado la desaparición del cantante colombiano, se conoció recientemente que antes de que ocurriera el desafortunado hecho, estaba en compañía de Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, de quien también se desconoce su paradero.

Regio Clown, es un Dj vallecaucano de 35 años de edad que mide aproximadamente 1.80 metros, en redes sociales se define como una persona que no solo busca hacer música, sino también ser un trasmisor de buena energía y conectar a las personas a través de este lenguaje universal.

Según lo informó el artista por medio de su cuenta de Instagram, su plan era viajar a Ciudad de México para cumplir con una presentación que tenía programada en Insurgentes Sur el 14 de septiembre por motivo de las celebraciones patrias en esta región.

“Nos vemos el domingo en este gran evento … Sin Censura! Una noche mágica... no te lo puedes perder México. Insurgentes Sur 1765 Guadalupe Inn. Álvaro Obregón. CDMX 01020”, escribió Clown en una de sus publicaciones.

¿Qué se sabe hasta ahora de la desaparición de B-King y Regio Clown?

De acuerdo con lo informado hasta ahora por las autoridades, lo último que se supo de B-King es que se dirigía hacia un gimnasio mientras estaba en compañía de Regio Clown, y desde entonces, ninguno de los dos ha logrado ser localizado.

Autoridades confirmaron que B-King estaba en compañía de Regio Clown. Foto | Canal RCN.

Hasta el momento, lo que se sabe es que la policía continúa adelantando las investigaciones correspondientes para ubicar a ambos artistas, sin embargo, en las últimas horas no se han confirmado nuevas pistas que den indicios de dónde podrían encontrarse.

B-King y Regio Clown fueron reportados como desaparecidos. Foto | Canal RCN.

Por su puesto, el caso ha generado preocupación entre los familiares y amigos de los colombianos, quienes confían en que en los próximas horas se pueda tener alguna información de valor que dé con su paradero.