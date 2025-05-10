Muere la periodista Sommie Maduagwu tras saltar de un tercer piso, huyendo de ladrones

Nigeria amanece con la trágica y triste noticia de que una de las presentadoras más reconocidas de ese país, Sommie Maduagwu, falleció a sus 29 años tras caer de un tercer piso en su lugar de residencia tras encontrar a ladrones robando a mano armada.

¿Cómo murió la presentadora nigeriana de 29 años tras ver el robo a mano armada?

La policía encontró a la bella periodista tirada en el piso, herida y la llevaron de urgencias al hospital más cercano en el que, finalmente, falleció. Además, se conoce que el guardia del lugar también fue herido en el lugar de los hechos. Las autoridades locales adelantan la investigación para conocer la identidad de los ladrones.

Sommie trabajaba en el canal Arise News, el cual emitió un comunicado en sus redes sociales, lamentando el fallecimiento de su compañera y recordando la gran huella que dejó con su trabajo.

“Con gran pesar, la gerencia y el personal de Arise News anuncian el fallecimiento nuestra querida compañera, presentadora de noticias, reportera y productora […] Falleció trágicamente en la madrugada del lunes 29 de septiembre, luego de un incidente de robo a mano armada en su residencia, que actualmente está siendo investigado por la policía” se lee en el comunicado.

Además, en el escrito también se destacan las cualidades que la presentadora tenía no solo como profesional, sino también como ser humano, pues comentan que tenía una gran conexión con los espectadores y que era una colega comprensiva con una voz vibrante.

Los internautas de Nigeria no han dejado de expresar sus condolencias a la familia de Maduagwu, así como de exigir justicia por su muerte, pues sigue siendo un suceso extraordinario del que aún se tiene incredulidad.

¿Cuál fue la última publicación de Sommie en sus redes sociales?

Se trata de un carrusel que publicó a inicio de septiembre en el que ella misma destaca lo bien que se le ve el color rojo en su piel, pues luce un bello vestido de esa tonalidad en un lugar bastante llamativo también.

Artículos relacionados Viral Muere acróbata de circo de 27 años, Marina Barceló, tras caer del trapecio en pleno show

Los comentarios en el post son de fans que expresan el dolor que sienten de verla con tanta vida y cómo nunca se imaginaron que solo días después les sería arrebatada.