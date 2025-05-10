Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Alfonso convirtió El Campín en ‘La cantina más contentosa’ con un concierto histórico

Luis Alfonso presentó un concierto que reunió invitados especiales y consolidó su papel como referente de la música popular.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Luis Alfonso aseguró haber grabado un supuesto fantasma en Armero
Luis Alfonso en El Campín. Foto AFP

El pasado 4 de octubre, el cantante de música popular Luis Alfonso protagonizó uno de los eventos más comentados del año en Bogotá.

El estadio El Campín recibió a más de 25.000 personas para el espectáculo La cantina más contentosa, un concierto que logró sold out y que posiciona al intérprete como uno de los referentes más importantes del género en Colombia.

La velada comenzó con un cartel de invitados que preparó el terreno para lo que sería una noche inolvidable. Nelson Velásquez puso a cantar a los asistentes con sus éxitos vallenatos, Luis Alberto Posada emocionó con la fuerza de la música popular que lo ha convertido en referente indiscutible, y Jhon Alex Castaño aportó su estilo único y cercano al público.

Cada uno, con su propuesta y trayectoria, convirtió la antesala en una verdadera fiesta, elevando el entusiasmo de los espectadores antes de la aparición estelar de Luis Alfonso.

¿Cómo logró Luis Alfonso convertir El Campín en ‘La cantina más contentosa’?

La cita se convirtió en una verdadera celebración popular. El escenario se transformó en una cantina gigante, donde los asistentes corearon cada uno de los temas de Luis Alfonso y disfrutaron de un montaje visual con iluminación y pirotecnia que elevó la experiencia.

Luis Alfonso deslumbró en su concierto en Bogotá
Luis Alfonso convirtió El Campín en ‘La cantina más contentosa’. Foto: Buen Día, Colombia

El artista recorrió sus principales éxitos, reafirmando por qué es considerado uno de los cantantes más representativos de la nueva generación del género.

El concierto contó con la presencia de invitados especiales. Pipe Bueno se unió en tarima para interpretar junto a Luis Alfonso algunos de los temas más populares del repertorio actual.

Hernán Gómez, hermano del recordado “Rey del Despecho” Darío Gómez, también participó en la velada, dando continuidad a un legado que sigue siendo parte fundamental de la historia musical del país.

Juntos, emocionaron al público con la interpretación de La Cantina y otros clásicos que despertaron tanto nostalgia como celebración. La combinación de estilos y generaciones hizo del evento un espacio donde tradición y actualidad se encontraron en un mismo escenario.

¿Qué representa este concierto para la carrera de Luis Alfonso?

Con La cantina más contentosa, el artista alcanzó un nuevo punto en su trayectoria. Haber reunido a miles de asistentes en el estadio más grande de la capital colombiana refleja el crecimiento de la música popular y su capacidad de ocupar espacios de gran formato.

Luis Alfonso
Foto AFP

Para sus seguidores, este concierto marca el inicio de una nueva etapa. Tras el éxito en Bogotá, la expectativa se centra en futuros conciertos y posibles colaboraciones que mantengan viva la esencia de la música popular en escenarios aún más grandes.

