Muere hijo de la famosa cantante Tina Turner: ¿Cuáles fueron las causas?

A sus 67 años, falleció el reconocido músico estadounidense Ike Turner Jr., hijo de los famosos Tina y Ike Turner. Los medios internacionales confirmaron el deceso el sábado 4 de octubre y explicaron que se dio en un hospital en Los Angeles tras sufrir varios quebrentos de salud.

¿De qué murió el hijo de la cantante Tina Turner, Ike Turner Jr.?

Jacqueline Bullock, prima de Ike, envió un comunicado a un medio de comunicación para dar a conocer la noticia y explicó las causas de la muerte: una falla renal que se dio después de varias afecciones a su salud, pues se sabía que el hombre había sufrido en el pasado varios problemas cardiacos, incluyendo un ACV.

Jacqueline no solo anunció la muerte del músico, sino que también explicó lo mucho que significaba para ella y el vacío que le deja:

“Junior era más que un primo, un hermano, crecimos juntos en el mismo afamado hogar" expresó en el comunicado.

Muchos fans han expresado en las redes sociales deseos de un eterno descanso para Ike así como su reencuentro con sus padres en el más allá.

¿Cómo fue la vida de Ike Turner Jr.?

Ike nació en 1958, hijo de Ike Turner con Lorraine Taylor, aunque fue adoptado por Tina Turner cuando ésta se casó con Ike Sr. Tina fue la única madre que Ike Jr. conoció de pequeño, ya que, tras el matrimonio de sus padres, Tina lo crió desde que él tenía aproximadamente 2 años.

Desde joven, estuvo muy involucrado con la música. Trabajó como ingeniero de sonido y productor, incluso en el estudio de grabación Bolic Sound, fundado por su padre. En 2007 ganó un Grammy por la producción del álbum Risin' With the Blues de Ike Turner Sr. en la categoría de Mejor Álbum de Blues Tradicional. También participó en presentaciones con la banda tributo The Love Thang Band.

Ike Turner Jr. trabajó como ingeniero de sonido y productor | Photo by Frazer Harrison / AFP.

Pero no todo fue color de rosa en la vida del músico: Ike Jr. tuvo una relación distante con Tina Turner: en entrevistas dijo que no había hablado con ella desde hace muchos años. También enfrentó problemas legales, incluyendo un arresto en Texas en 2023 por posesión de sustancias ilegales.