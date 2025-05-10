Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J Balvin encanta a sus fans con un foto junto a su hijo Río y otra junto a su colega Maluma

El cantante urbano conocido como J Balvin reveló unas imágenes de sus últimos días y no solo lo compararon con Maluma, sino que también su perro dio de qué hablar.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 50 millones de seguidores, el famoso cantante paisa de música urbana conocido como J Balvin compartió con sus fans algunas imágenes de lo que han sido sus actividades más recientes en su vida familiar y personal.

¿Cuál es la foto de J Balvin con su hijo Río que generó intriga y hasta gracia?

La primera postal en con su hijo Río, fruto de su amor con la modelo argentina Valentina Ferrer, y no solo causa ternura, sino también algo de gracia, pues, aunque se están dando un abrazo, el rostro de Balvin no es precisamente de felicidad y, además, parece estar dejando actuar una mascarilla.

La foto resalta no solo por la belleza del cabello de Río, sino también por lo grande que está el niño, pues muchos han seguido de cerca su crecimiento gracias a las publicaciones de sus padres.

La siguiente foto del carrusel el de Balvin junto a su colega y amigo, el también cantante conocido como Maluma, pues parece que se reunieron en un restaurante a tomarse unas copas juntos y las risas no faltaron. Algunos internautas comentaron que los dos se parecen bastante y la emoción que les da verlos juntos.

¿Por qué el perro de J Balvin se llevó tantos comentarios en su post?

Otra imagen que llamó bastante la atención de los internautas y que se llevó varios de los comentarios es la de Balvin paseando a su perro, al cual le tiene su cola pintada de colores.

Este hecho fue el más comentado, pues algunos expresaron su indignación con pintar esa parte del cuerpo del animal, mientras otros destacaron que se ve muy lindo así.

Valentina, la esposa del reggaetonero y madre de su hijo, no quedó por fuera de la publicación y, aunque no salió su rostro, Balvin sí decidió publicar una tierna foto de sus dos manos juntas en su carro.

Finalmente, parece que el cantante ahora se dedica a un deporte en el que debe practicar acrobacias, pues publicó un video suyo practicándolas, el cual también llamó la atención, pues algunos incluso mencionan que podría estarse entrenando para aparecer en alguna película de acción.

