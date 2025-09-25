J Balvin le jugó una broma a su hijo Río y terminó en llanto ¿Qué sucedió?

J Balvin volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por sus estrenos o colaboraciones musicales sino por un momento personal que dejó ver un lado cómico de su rol como padre.

El artista publicó un video que rápidamente se volvió viral en el que aparece en una cita médica junto a su pequeño hijo Río, pero lo que comenzó como una broma inocente terminó causando ternura y lágrimas en el niño.

El video muestra a J Balvin conversando con su hijo mientras esperan la revisión médica, cuando lanza un comentario en el que le aseguró a Río que tendría que cortarse el cabello, y que todo había sido un engaño para lograr cortarlo.

Lo que parecía como una ocurrencia terminó en una reacción que nadie esperaba, pues se vio asustado y corrió a los brazos de la abuela para ocultarse.

¿Por qué Río, el hijo de J Balvin rompió en llanto?

Río ha mostrado desde muy pequeño en redes su gusto por llevar el cabello largo, para él, no es un simple estilo, sino una parte de su identidad y algo que disfruta lucir.

Por eso cuando escuchó las palabras de su papá, se lo tomó en serio y no puedo evitar llorar y hacer un escándalo con fuerza, asegurando que no quería cortárselo porque le encantaba mantenerlo así.

La reacción fue tan genuina que el video despertó automáticamente comentarios de miles de seguidores y muchos resaltaron lo adorable que fue al defender el estilo que le gusta en su cabello.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de J Balvin?

Los seguidores de J Balvin no tardaron en comentar la publicación y algunos se sintieron identificados con la situación y compartieron anécdotas similares con sus hijos, sobrinos o hermanos menores.

Río, el hijo de J Balvin, rompió en llanto tras escuchar a su papá decirle que le cortarían el cabello. (Foto AFP: Meg Oliphant).

Otros resaltaron el rol de J Balvin como papá, pues más allá de la fama se puede ver que disfruta plenamente de este tipo de espacios y momentos cotidianos, además, muchos celebraron la cercanía que tiene el artista con sus seguidores al momento de abrir la puerta a su vida familiar.

¿Qué deja este tierno episodio de J Balvin y Río en la mente de sus seguidores?

Aunque la broma no salió como esperaba, fue un momento que marcó la relación padre e hijo, y para algunos fue una lección sobre el valor de respetar la personalidad y los gustos de los más pequeños mientras que para otros fue simplemente un recordatorio de lo impredecibles y divertidas que pueden ser las ocurrencias familiares.

J Balvin compartió un momento único con su hijo Río en medio de una cita médica. | Foto AFP/ Frazer Harrison

El video se hizo viral, no solo por lo gracioso del momento sino por la forma en la que reaccionó Río y la emoción que despertó verlo defender su estilo con convicción.