J Balvin se pronunció ante la desaparición del cantante B-King e hizo petición

El nombre de Bayron Sánchez, conocido en la industria de la música como B-King ha sido tendencia en la última semana tras conocerse que se encuentra desaparecido en México desde el pasado 16 de septiembre.

¿Cómo reaccionó J Balvin ante la desaparición de B-King?

La desaparición del artista B-King tiene desconcertados y preocupados a sus familiares, amigos, fanáticos y colegas de la música, quienes han estado compartiendo mensajes en sus redes para lograr dar con su paradero.

En las últimas horas el cantante J Balvin se pronunció en sus redes sociales para expresar su preocupación por el paradero de su colega y también se mostró solidario por la situación que atraviesa su familia.

J Balvin compartió en todas sus redes sociales una fotografía de B-King y los datos en donde pueden reportar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

J Balvin se unió a la búsqueda de B-King. (Foto: Buen día Colombia)

¿Cuál fue la petición que J Balvin les hizo a sus seguidores ante la desaparición de B-King?

El cantante J Balvin dio detalles de la desaparición de Bayron Sánchez, B-King, con los datos de contacto.

Desaparecido hace cuatro días en Ciudad de México. Ayúdanos a difundir por favor, sus familiares y amigos lo agradecemos.

El reguetonero les pidió a sus seguidores ayudarle a difundir este mensaje en sus redes sociales para así lograr que llegar a la mayor cantidad de personas en México que puedan dar pistas sobre el paradero de B-King.

Este acto de J Balvin ha sido aplaudido por varios de sus seguidores en redes en donde aseguraron que por su influencia en la industria musical y su reconocimiento mundial lograrían a los familiares de B-King a ayudarlo a encontrarlo.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de B-King y Regio Clown?

Hasta el momento las autoridades mexicanas han manejado el caso de B-King y de su amigo Regio Clown con total reserva ante los medios de comunicación.

La información que se tiene hasta ahora fue revelada por la hermana del artista, Stefania Agudelo, quien reportó que su hermano no les había vuelto a contestar ni a reportarse desde el pasado 16 de septiembre.

Según la familiar de B-King el artista ese día lo último que dijo fue que iba para el gimnasio con su amigo Regio Clown. Desde ahí su paradero es todo un misterio.