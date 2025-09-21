Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

J Balvin se pronunció ante la desaparición del cantante B-King e hizo petición

J Balvin se mostró preocupado tras la desaparición de su colega B-King en México y pidió ayuda a sus seguidores.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
J Balvin habló tras desaparición de B-King
J Balvin pidió ayuda en la búsqueda de B-King. (Foto Canal RCN Y AFP: Foto AFP: Jared C. Tilton)

El nombre de Bayron Sánchez, conocido en la industria de la música como B-King ha sido tendencia en la última semana tras conocerse que se encuentra desaparecido en México desde el pasado 16 de septiembre.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó J Balvin ante la desaparición de B-King?

La desaparición del artista B-King tiene desconcertados y preocupados a sus familiares, amigos, fanáticos y colegas de la música, quienes han estado compartiendo mensajes en sus redes para lograr dar con su paradero.

En las últimas horas el cantante J Balvin se pronunció en sus redes sociales para expresar su preocupación por el paradero de su colega y también se mostró solidario por la situación que atraviesa su familia.

J Balvin compartió en todas sus redes sociales una fotografía de B-King y los datos en donde pueden reportar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

El mensaje de la hermana de B-King tras su desaparición
J Balvin se unió a la búsqueda de B-King. (Foto: Buen día Colombia)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la petición que J Balvin les hizo a sus seguidores ante la desaparición de B-King?

El cantante J Balvin dio detalles de la desaparición de Bayron Sánchez, B-King, con los datos de contacto.

Desaparecido hace cuatro días en Ciudad de México. Ayúdanos a difundir por favor, sus familiares y amigos lo agradecemos.

El reguetonero les pidió a sus seguidores ayudarle a difundir este mensaje en sus redes sociales para así lograr que llegar a la mayor cantidad de personas en México que puedan dar pistas sobre el paradero de B-King.

Este acto de J Balvin ha sido aplaudido por varios de sus seguidores en redes en donde aseguraron que por su influencia en la industria musical y su reconocimiento mundial lograrían a los familiares de B-King a ayudarlo a encontrarlo.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe sobre la desaparición de B-King y Regio Clown?

Hasta el momento las autoridades mexicanas han manejado el caso de B-King y de su amigo Regio Clown con total reserva ante los medios de comunicación.

La información que se tiene hasta ahora fue revelada por la hermana del artista, Stefania Agudelo, quien reportó que su hermano no les había vuelto a contestar ni a reportarse desde el pasado 16 de septiembre.

Según la familiar de B-King el artista ese día lo último que dijo fue que iba para el gimnasio con su amigo Regio Clown. Desde ahí su paradero es todo un misterio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Foto despierta rumor de reconciliación entre Aida Victoria y WestCol Aída Victoria Merlano

Filtran supuesta foto reciente de Aida Victoria Merlano junto a su ex WestCol

En redes sociales está circulando una supuesta foto reciente de Aida Victoria Merlano junto a WestCol y esto genera rumores de una reconciliación.

Paola Usme se casó con Carlos Castro Potro Talento nacional

¡Paola Usme y Carlos Castro Potro se casaron! Así fue su boda de ensueño

Paola Usme y Carlos Castro Potro 'botaron la casa por la ventana' en su matrimonio y varios famosos asistieron al evento.

Paola Jara presume el crecimiento de su bebé Emilia Paola Jara

Paola Jara posa el lado de Jessi Uribe y presume el crecimiento de su pancita

Así luce la pancita de embarazo de Paola Jara a sus siete meses de gestación. ¿en cuántas semanas dará a luz a Emilia?

Lo más superlike

Ayda Valencia habló del caso de B-King Talento nacional

Claravidente hizo angustiante predicción sobre B-King: "Él ya no está en este plano"

La médium Ayda Valencia reveló que encontró un panorama desalentador sobre el paradero del cantante B-King.

Así quedó la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality, cerca a la final Miss Universe Colombia

Así quedó la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality, cerca a la final

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Muere Ariadnalí de la Peña, actriz mexicana de Bardo de Iñárritu, a los 38 años Talento internacional

Actriz mexicana de Fear The Walking Dead muere a los 38 años tras luchar contra el cáncer

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?