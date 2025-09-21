Aida Victoria Merlanosostuvo una relación con el streamer WestCol y tras el final de su noviazgo se generó una gran polémica porque al parecer, la expareja no habría terminado bien su relación, pues cada uno por su lado usaron sus redes sociales para tirarle pullas al otro y esa tiradera duró un buen tiempo e incluso cuando la barranquillera ya había iniciado una relación con el padre de su hijo.

¿Cuál es la supuesta foto que le habrían tomado a Aida Victoria Merlano junto a su ex WestCol?

A través de la red social ‘X’, un usuario publicó una foto donde supuestamente se vería a Aida Victoria Merlano junto a su exnovio WestCol, pues la imagen no es lo suficientemente clara, pero al lado de ella adjuntaron otra foto en el que se ve a la barranquillera con el mismo outfit de la mujer que está al lado del streamer, pero él tampoco se ve muy bien, pues estarían saliendo de un sitio y él está usando tapabocas y una gorra.

¿Aida Victoria Merlano se reconcilió con WestCol?

Tal cual sale en le tweet, esta supuesta foto en la que no se comprueba que realmente sea Aida Victoria Merlano junto a WestCol, genera dudas de si es posible que haya alguna reconciliación por parte de la expareja, sin embargo, todo queda en supuestos y rumores, ya que ninguno de los dos ha confirmado que haya al menos un acercamiento amigable y por ahora, la veracidad de la foto se pone en duda, porque así como no se ve con claridad si son Aida y WestCol, tampoco se puede especular que si llegan a verse es que porque haya alguna relación romántica entre ellos.

¿Aida Victoria Merlano terminó su relación con Juan David Tejada?

En los últimos días se ha hablado bastante sobre la supuesta ruptura de Aida Victoria Merlano con el padre de su hijo, Juan David Tejada, pues los rumores nacieron luego de notar que ninguno de los dos volvió a subir contenido juntos y a la barranquillera se le ha visto sola con Emi en sus redes sociales y aunque nada sea confirmado, la influencer ha salido a hablar en sus historias diciendo que “todos pasan por problemas”, pero con esto no confirma si los rumores son ciertos.