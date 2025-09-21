Emiro Navarro recibe críticas por su actitud hacia La Liendra

Este fin de semana el actor y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Fernando el ‘Negro’ Salas se casó en Cali con Ana María Espinosa y como invitados estuvieron algunos de sus excompañeros e integrantes del ‘Team Lavaplatos’ como, por ejemplo, Mateo Varela, quien estuvo con Norma Nivia, La Liendra y su novia Dani Duke, Fernando el ‘Flaco’ Solórzano con Lorena y Emiro Navarro, quien se llevó las críticas luego de tener una actitud inesperada con uno de sus excompañeros.

¿Por qué Emiro Navarro está siendo criticado?

En redes sociales está circulando un video en donde se ve a Emiro Navarro junto a Mateo Varela y Norma Nivia saludando a los demás invitados al matrimonio de Fernando el ‘Negro’ Salas y Ana María, pero hubo un detalle que los usuarios de internet notaron y fue precisamente la actitud que tuvo Emiro cuando estuvo cerca a La Liendra y Dani Duke, pues se vio muy distante y con actitud de no querer saludarlos. El creador de contenido se acercó a La Liendra y se fue rápido haciendo un gesto en su rostro, sin embargo, aunque muchos normalizaron esta actitud que pudo haber sido producto de su personalidad para redes, a muchos esto no les gustó y empezaron a criticarlo y relacionándolo con Melissa Gate, diciendo que se volvió odioso por culpa de ella.

¿Cómo reaccionó Emiro Navarro al matrimonio de Fernando el ‘Negro’ Salas?

Desde que se supo sobre la gran celebración del sábado 20 de septiembre en donde Fernando el ‘Negro’ Salas se unió a su esposa Ana María Espinosa, las reacciones de sus amigos no se hicieron esperar, pero fue la reacción de Emiro Navarro la que llamó la atención ya que él dijo que “la yuca de Colombia” se casa y “se opondría a su boda”, además en video llamada con Ana María, el creador de contenido que sería él el que le daría la despedida de soltero al actor.

¿Por qué Emiro Navarro no ha estado con Melissa Gate?

Recientemente, en redes sociales notaron que Emiro Navarro y Melissa Gate no han vuelto a estar juntos, pero esto se debe a que cada uno tiene sus diferentes asuntos laborales y personales, sin embargo, Melissa ha salido a hablar públicamente de él y ha dicho que es una gran persona, mientras que él, dice que la extraña mucho.