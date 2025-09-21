Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Emiro Navarro recibe críticas por no saludar a La Liendra en el matrimonio del ‘Negro’ Salas

Emiro Navarro está siendo criticado por la actitud inesperada que tubo hacia La Liendra durante el matrimonio del ‘Negro’ Salas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Emiro Navarro recibe críticas por su actitud hacia La Liendra

Este fin de semana el actor y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Fernando el ‘Negro’ Salas se casó en Cali con Ana María Espinosa y como invitados estuvieron algunos de sus excompañeros e integrantes del ‘Team Lavaplatos’ como, por ejemplo, Mateo Varela, quien estuvo con Norma Nivia, La Liendra y su novia Dani Duke, Fernando el ‘Flaco’ Solórzano con Lorena y Emiro Navarro, quien se llevó las críticas luego de tener una actitud inesperada con uno de sus excompañeros.

Artículos relacionados

¿Por qué Emiro Navarro está siendo criticado?

En redes sociales está circulando un video en donde se ve a Emiro Navarro junto a Mateo Varela y Norma Nivia saludando a los demás invitados al matrimonio de Fernando el ‘Negro’ Salas y Ana María, pero hubo un detalle que los usuarios de internet notaron y fue precisamente la actitud que tuvo Emiro cuando estuvo cerca a La Liendra y Dani Duke, pues se vio muy distante y con actitud de no querer saludarlos. El creador de contenido se acercó a La Liendra y se fue rápido haciendo un gesto en su rostro, sin embargo, aunque muchos normalizaron esta actitud que pudo haber sido producto de su personalidad para redes, a muchos esto no les gustó y empezaron a criticarlo y relacionándolo con Melissa Gate, diciendo que se volvió odioso por culpa de ella.

¿Cómo reaccionó Emiro Navarro al matrimonio de Fernando el ‘Negro’ Salas?

Desde que se supo sobre la gran celebración del sábado 20 de septiembre en donde Fernando el ‘Negro’ Salas se unió a su esposa Ana María Espinosa, las reacciones de sus amigos no se hicieron esperar, pero fue la reacción de Emiro Navarro la que llamó la atención ya que él dijo que “la yuca de Colombia” se casa y “se opondría a su boda”, además en video llamada con Ana María, el creador de contenido que sería él el que le daría la despedida de soltero al actor.

Artículos relacionados

¿Por qué Emiro Navarro no ha estado con Melissa Gate?

Recientemente, en redes sociales notaron que Emiro Navarro y Melissa Gate no han vuelto a estar juntos, pero esto se debe a que cada uno tiene sus diferentes asuntos laborales y personales, sin embargo, Melissa ha salido a hablar públicamente de él y ha dicho que es una gran persona, mientras que él, dice que la extraña mucho.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón reveló por qué no fue a la boda de El Negro Salas Yina Calderón

Yina Calderón reveló por qué no fue al matrimonio de El Negro Salas y Ana María Espinosa

Yina Calderón se pronunció tras no asistir al matrimonio de su excompañero de La casa de los famosos Colombia e hizo revelación.

Yaya Muñoz y José Rodríguez le respondieron a Yina Calderón Yaya Muñoz

Así respondieron Yaya Muñoz y José Rodríguez a las acusaciones de Yina Calderón

Yaya Muñoz y José Rodríguez rompieron el silencio luego de las revelaciones de Yina Calderón en contra del modelo.

Exnovia de Mateo Carvajal captada amorosa con su excuñado Mateo Carvajal

Stephanie Ruiz, exprometida de Mateo Carvajal, fue grabada besándose con su excuñado

Stephanie Ruiz e Isaaca Carvajal, hermano de Mateo Carvajal, desataron polémica al besarse y mostrarse muy acaramelados en público.

Lo más superlike

Falleció la periodista Débora Estrella en accidente aéreo Talento internacional

Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

La periodista había compartido una imagen de la aeronave horas antes del accidente aéreo en el que perdió la vida.

Ayda Valencia habló del caso de B-King Talento nacional

Claravidente hizo angustiante predicción sobre B-King: "Él ya no está en este plano"

Así quedó la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality, cerca a la final Miss Universe Colombia

Así quedó la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality, cerca a la final

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?