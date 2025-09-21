Fernando ‘El Negro Salas’ sorprendió al revelar que se casaría con su esposa Aida maría Espinosa, pues la noticia dejó a más de uno con asombro y así sea por sarcasmo, ese fue el caso de Emiro Navarro, quien no dudó en reaccionar ante esta noticia frente al mismo actor y su pareja.

¿Cómo fue la reacción de Emiro Navarro al enterarse que el ‘Negro Salas se casaría?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Emiro Navarro dejó ver en sus historias cómo fue su reacción al enterarse de la noticia del matrimonio de su excompañero de La casa de los famosos Colombia, Fernando ‘El Negro’ Salas y en video llamada con la prometida del actor, el influencer confesó él se opondría en su boda y con tal osadía, reveló que le daría la despedida de soltero, palabras que causaron gracia en Salas.

¿Emiro Navarro se opuso al matrimonio de Fernando el ‘Negro’ Salas?

Durante la celebración de la unión entre Fernando el ‘negro’ Salas y su ahora esposa Ana María Espinosa, Emiro Navarro publicó una historia en la que escribió “Yo, en el matrimonio de mi ex” y actuó diciendo “Yo me opongo a esta boda” y en el fondo del video se escucha la voz de Camilo Trujillo reaccionando a las palabras del influencer y aunque solo fue contenido para sus redes, Emiro entretuvo a sus seguidores, quienes recuerdan cómo él observaba al actor cuando fueron participantes de La casa de los famosos Colombia.

¿Quiénes estuvieron en el matrimonio de Fernando el ‘Negro’ Salas?

Además de Emiro Navarro y Camilo Trujillo, otros exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025 asistieron al matrimonio de Fernando el ‘Negro’ Salas y Ana María Espinosa; como era de esperarse, integrantes de los lavaplatos estuvieron el importante evento que se llevó a cabo en Cali, como, por ejemplo, La Liendra, quien estuvo acompañado de su novia Dani Duke y así mismo, Mateo Varela junto a Norma Nivia y también Fernando ‘El flaco’ Solórzano. De hecho, la Liendra subió una hermosa foto en su historia junto a los demás exparticipantes.