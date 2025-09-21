Paola Jara presume el crecimiento de su bebé Emilia

Una de las relaciones más comentadas y seguidas de la farándula colombiana es la de Paola Jara y Jessi Uribe, dos artistas que generaron mucha polémica con su relación, pues recibieron bastantes críticas cuando confirmaron su relación, puesto que según la opinión del público, es que la cantante se habría metido con su esposo cuando él todavía sostenido otra relación, sin embargo, aunque a veces sigan recibiendo críticas por ello, la pareja se ha sabido mantener muy bien y ahora tendrá el fruto de su amor.

¿Cuáles son las fotos en las que Paola Jara presume el crecimiento de su pancita?

En la publicación más reciente de Paola Jara, la cantante subió cuatro fotos junto a su esposo Jessi Uribe y le dedicó un emotivo mensaje por el día del amor y de la amistad, celebrado el 20 de septiembre en Colombia. Además de dedicarle unas palabras de amor a su esposo, la artista no dejó pasar la oportunidad para dejar ver el crecimiento de su pancita, pues, aunque tenga siete meses y esté a poco de dar a luz, Paola ha llamado bastante la atención debido a que su pancita de embarazo es pequeñita, pero claramente es algo completamente normal.

¿Cómo se llamará la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Tras la noticia de la confirmación de su embarazo, Paola Jara y Jessi Uribe han compartido muchos detalles de su proceso de ser padres, en el caso de la cantante que será madre por primera vez, ha sido todo un paso a paso, ya que ella misma comparte con dulzura las fotos de su pancita a través de sus redes sociales.

Entre esos detalles que los cantantes revelan en cuanto a su proceso de ser padres, compartieron con mucho orgullo cómo vivieron el baby shower de su hija y además contaron cómo la llamarán y la princesa que está a punto de nacer será bautizada como Emilia.

¿Cuándo podría nacer la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Paola Jara reveló hace dos semanas que cumplió siete meses de embarazo, a esta fecha podría tener entre 30 -32 semanas de gestación, por lo que cada vez está más cerca de traer al mundo a su princesa Emilia; si las cuentas son así, dentro de nueve semanas la cantante estaría dando a luz.