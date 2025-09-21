¡Paola Usme y Carlos Castro Potro se casaron! Así fue su boda de ensueño

La presentadora Paola Usme, conocida como 'La barbie colombiana' se casó con el deportista Carlos Castro Potro en la jornada del 20 de septiembre y acá te contamos todos los detalles de su lujosa boda.

¿Cómo fue la boda de Paola Usme y Carlos Castro Potro?

Paola Usme y Carlos Castro Potro habían anunciado meses atrás su compromiso a través de redes sociales, lo cual tenía con gran expectativa a sus seguidores.

Este 20 de septiembre fue la fecha seleccionada por la pareja para sellar su amor con la bendición de Dios y para esto decidieron 'botar la casa por la venta' y organizar una gran ceremonia y celebración.

Según se ha podido ver en diferente material audiovisual en redes, el deportista llegó hasta el sitio a bordo de un caballo el cual enterneció a todos al acostarse para que él se bajara de él luciendo un traje completamente blanco con algunos accesorios plateados.

Como es tradición, Carlos Castro ingresó hasta el altar con su mamá y allí esperó a Paola Usme, quien minutos después ingresó con un vestido de novia blanco con detalles plateados de la mano de su padre para llevar a cabo la ceremonia.

La pareja selló su compromiso con sus votos matrimoniales y con el "sí, acepto" ante el sacerdote el cual culminó con un romántico beso que dejó ver su gran amor.

¿Cómo fue la fiesta de matrimonio de Paola Usme y Carlos Castro Potro?

La fiesta fue en una salón de recepciones cerrado en donde la fiesta inició con la interpretación de Carlos Castro de la canción "Maria" de Juan Duque, la cual presencio la modelo desde una silla.

A la boda de Paola y Carlos asistieron múltiples famosos y creadores de contenido, asimismo, algunos exparticipantes de Survivor, la isla de los famosos en donde participó la modelo.

Paola Usme invitó varios participantes de Survivor, la isla de los famosos. (Foto Canal RCN)

Pasabordo fue la agrupación invitada a la fiesta de Carlos Potro y Paola Usme, quienes prendieron la fiesta al ritmo de sus mejores canciones.

La DJ Marcela Reyes también hizo presencia en la fiesta de la pareja y con sus mejores mezclas de electrónica y guaracha puso el ambiente en su nivel máximo.

Paola Usme se pronunció tras su soñada boda con Carlos Castro Potro

La modelo antioqueña se pronunció en la jornada del 21 de septiembre para revelarles a sus seguidores detalles de cómo había sido su boda, en especial su vestido de novia.

La boda de mis sueños. Me arreglé con mi mamá, mi hermana y mis damas de honor.

Paola Usme dejó claro con su publicación que tuvo la boda de sus sueños junto a Carlos Castro Potro y que todo al parecer les salió como lo planearon.

Como era de esperarse estas imágenes y fotos de la boda de la recordada presentadora de 'Hola gente' del Canal RCN han provocado elogios y felicitaciones por parte de sus seguidores.