Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos en Colombia

Una de las parejas más polémicas y famosas de la farándula en Latinoamérica es la conformada por Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes desde que se conoció su relación, han estado en medio de varias controversias debido a sus controversiales declaraciones y por el hecho de que estén juntos. Recientemente, se le ha visto a la pareja muy feliz en sus redes sociales y, de hecho, la joven acompaña a su esposo a dar sus shows.

¿Qué hace Ángela Aguilar en Colombia?

En las últimas horas, la cantante mexicana, Ángela Aguilar subió una historia a través de su cuenta oficial de Instagram en donde escribió “Colombia de mi amor” junto a un corazón rojo y su ubicación en a la ciudad de Bogotá, pues esto sorprendió a sus seguidores, quienes no esperaban que viajara hasta este país a acompañar a su esposo Christian Nodal, quien se presentó en el Coliseo MedPlus para dar su concierto en la noche del sábado 20 de septiembre.

¿Cómo recibieron los colombianos a Ángela Aguilar y a Christian Nodal?

Tal cual lo puso en su estado Ángela Aguilar haciendo referencia su gran amor por Colombia, este es un país que recibe muy bien a los artistas extranjeros, pues ellos mismos han dicho que la energía de los colombianos es increíble y ellos lo sienten hasta el escenario en donde se enfrentan a un público maravilloso, pues así fue la noche del día del amor y de la amistad, en la cual, el artista mexicano recibió todo el amor de su público, quienes corearon sus canciones y disfrutaron de una noche inolvidable.

¿Cuál fue la última polémica de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Aunque reciben el amor de su público cuando están en el escenario, la pareja de artistas no ha salido de la gran polémica que surgió cuando se hizo pública su relación, pues precisamente y dicho por el mismo Christian Nodal, en el mismo mesmo mes que él se separó de Cazzu, se enamoró y se hizo novio de Ángela Aguilar, hecho que muchos no pueden contemplar como algo posible y por eso, muchos han llegado a especular que la pareja ya tenían romance e incluso cuando él estaba con la cantante argentina.