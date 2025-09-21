Yaya Muñoz y José Rodríguez le respondieron a Yina Calderón

En los últimos días, Yina Calderón causó revuelo en redes sociales al decir que José Rodríguez le gustan las mujeres trans, pues ella aclaró que eso no tiene nada de malo, pero, sin embargo, encendió la hoguera al decir que ella puede comprobar que el exparticipante de La casa de los famosos Colombia sí estuvo con una de sus amigas trans que reside en Barcelona y por eso reveló supuestas pruebas.

¿Qué dicen los chats privados de José Rodríguez que reveló Yina Calderón?

En la mañana del sábado 20 de septiembre, Yina Calderón dejó sorprendidos a sus seguidores luego de revelar en sus historias de Instagram las conversaciones privadas que supuestamente José Rodríguez tuvo con la mujer trans y en ellos, presuntamente el modelo le hace ciertas propuestas a la misteriosa mujer, además de una foto que él le habría enviado.

Por otro lado, Yina Calderón también reveló el chat que habría tenido con su amiga quien le dice que a ella no le imposta la fama, pero solo quiere ayudarla y por eso le comparte esas pruebas, además, la mujer reveló que tiene más fotos y videos de José.

¿Qué respondió Yaya Muñoz y José Rodríguez ante los señalamientos de Yina Calderón?

En este tema de conversación no solo está Yina Calderón y José Rodríguez, sino también Yaya Muñoz quien es la novia del modelo, pues ella ya había salido a defender a su pareja y hasta hubo cruce con ‘La Toxi costeña’, quien también se habría referido a la misma conversación.

Por eso, Yaya Muñoz quiso romper el silencio y a su manera, esta hubiese sido la manera de responderle a Yina Calderón, pues publicó un video junto a José en los momentos más románticos y escribió en el copy “Dios, respeto, cuidar y amor”.

¿Qué respondió José Rodríguez ante las supuestas pruebas publicadas por Yina Calderón?

Luego de que Yina Calderón reveló las supuestas pruebas de que José Rodríguez se involucró con una mujer trans, ni él ni Yaya Muñoz se refirieron al tema, pues hubo absoluto silencio sobre el tema, hasta en las últimas horas que la pareja publicó el video como respuesta ante la polémica situación.

Lo que sí, es que Yina Calderón reveló que le suspendieron su cuenta de Instagram precisamente por las revelaciones que hizo en sus historias, sin embargo, con mucha tranquilidad dijo que pudo recuperar su cuenta gracias a una ayuda que recibió.