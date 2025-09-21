Laura G sorprendió al hacer polémicas declaraciones

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Laura González ganó bastante popularidad no solo por su polémica relación con Karina García dentro del reality, sino porque su vida privada fue ampliamente expuesta por un escándalo que tuvo con su expareja y luego de convertirse en noticia y tendencia en redes sociales, hizo comentarios que generaron opiniones entre los usuarios de internet.

¿Qué dijo Laura G en las historias de Aida Victoria Merlano?

Laura González y Aida Victoria Merlano sorprendieron a sus seguidores luego de aparecer en una historia de Instagram juntas, pues las dos mujeres coincidieron en el matrimonio de la reconocida presentadora Paola Usme y allí aprovechó la barranquillera para hacer un video junto a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en donde dijo con sarcasmo “que Dios te la bendiga”, sin embargo, lo que más sorprendió del clip fueron las palabras de Laura, quien con el mismo sarcasmo respondió “seguimos progresando en el nombre del señor” y luego se echó a reír, pues a ella siempre se le relacionó con supuestos “sugar daddy” y esta sería una pulla ante esas acusaciones.

¿Qué pasó con Laura G y su exnovio?

Mencionado anteriormente, Laura González fue noticia y tendencia en las plataformas digitales luego de un controversial hecho que vivió con respecto a su vida privada, pues se conoció quién fue su exnovio gracias a que él mismo salió en las redes sociales a hablar mal de ella y, de hecho, le pidió los regalos que él le habría dado en su relación, pero el conflicto escaló tanto que el hombre habría amenazado la vida de la modelo y por eso mismo, ella decidió acudir a la ley para protegerse.

¿Cómo quedó el conflicto de Laura G con Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Laura González ganó muchas críticas por su polémica relación con Karina García en el reality, ya que ella acusó a su compañera de que al parecer se habría metido con su esposo, sin embargo, aunque Laura nunca tuvo cómo comprobar esto, sí generó malestar entre los seguidores de la paisa, quien nunca se pronunció fuera del programa sobre las declaraciones de su excompañera y al parecer, ese tema no escaló más fuera de las cámaras, pero lo que sí, es que pudo haber quedado una enemistad entre ellas.