Marcela Reyes envía mensaje sobre la fortaleza y conmueve con video de su hijo diciéndole “te amo”

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 100 mil seguidores, la famosa y controversial dj de guaracha paisa Marcela Reyes reveló un interesante mensaje acerca de las críticas y la fortaleza en medio de éstas, un mensaje muy significativo en medio de la polémica que atraviesa tras la muerte de su ex, el cantante conocido como B-King, en México.

En el mensaje de Marcela, ella hace un símil de las críticas y las acusaciones que uno puede pasar en la vida con un árbol que da frutos, pues, según ella, solo le tiran a esos elementos de la naturaleza. Además, habló de dejar ir aquellas situaciones, cosas o personas que no nos hacen bien.

“A veces es necesario podar ese árbol, cortar lo que no sirve, lo que estorba, lo que impide crecer. Ser genial es lógico, pero ser fuerte es esencial” se lee en su publicación.

Así pues, parece que Marcela quiere enviarle una enseñanza a sus seguidores con todo por lo que ha pasado en las últimas semanas, pues debemos recordar que algunos le han hecho señalamientos y acusaciones que la han afectado.

Marcela Reyes se defiende de acusaciones por la muerte de B King/ Archivos de RCN

¿Cómo fue el video de Marcela Reyes con su hijo mientras el niño la mimaba?

Luego de este mensaje, Marcela decidió publicar también un tierno video de un momento que está viviendo con su hijo, pues el niño la estaba consintiendo, dándole besos y recordándole cuánto la ama y ella decidió grabarlo para tenerlo para la posteridad.

Se trata de un video en el que ella solo mira al niño mientras le dedica todas esas bellas palabras y que publica a blanco y negro también con la frase “te amo” en el texto de la historia.

¿Qué se sabe de la muerte de B-King?

El ex de Marcela Reyes fue encontrado sin vida en México días después de haber sido reportado como desaparecido. No obstante, aún no se conocen a los autores y las causas de su fallecimiento. Se trata, además, de un hecho que ha conmovido a todo el país por la juventud de la víctima y por su carrera musical que muchos pensaban que tenía por delante.