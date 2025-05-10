Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Qué pasó con el beso viral de Shakira con un hombre misterioso? La cantante aclaró que sucedió

Shakira salió al paso y desmintió los rumores de romance tras la viralización de un video que mostraba un beso con un hombre misterioso.

Paola Canastero Prieto
Shakira y su equipo: la verdad detrás del beso viral
Shakira aclaró su beso viral con hombre misterioso. (Foto: AFP)

Un video que mostraba a Shakira aparentemente besando a un hombre durante uno de sus conciertos generó revuelo en redes sociales, la cantante barranquillera salió al paso y dijo que pasó.

¿Qué pasó realmente con el supuesto beso de Shakira?

Las imágenes completas del concierto permitieron comprender que la artista recibía agua de un miembro de producción para continuar su presentación sin interrupciones.

El video del supuesto beso fue captado por un fan durante el concierto de Shakira en Veracruz, México, y rápidamente se hizo viral.

En las primeras imágenes, la cantante se muestra muy cercana al rostro de un hombre, quien en realidad forma parte de su equipo de logística.

Esa cercanía fue interpretada por algunos como un beso discreto frente al público.

Sin embargo, fuentes cercanas a Shakira explicaron que el gesto no implicaba ningún tipo de contacto romántico, sino que respondía a la dinámica profesional de cada presentación.

Shakira y su equipo: la verdad detrás del beso viral
¿Cómo es la relación de Shakira con su equipo de baile?

Recientemente también se conoció que la capitana del cuerpo de baile de Shakira, Darina Littleton, se pronunció sobre la dinámica tras bastidores en la gira mundial 2025.

Littleton desmintió los rumores de rivalidad con la cantante y aclaró que Shakira respeta y apoya a cada uno de sus bailarines, asegurando un ambiente de trabajo colaborativo y profesional.

Según detalló, el equipo estudia de manera constante los movimientos y estilo de Shakira para mantener la sincronización en escena.

Por lo pronto Shakira sigue enfocada en sus múltiples proyectos como el anuncio de finalización de la construcción de un nuevo colegio en Tibú, Norte de Santander.

Además, su marca de productos para el cabello, Ísima, ha sido reconocida internacionalmente como una de las mejores innovaciones de belleza en 2025.

Y sin duda, los fanáticos esperan con entusiasmo sus próximos conciertos en Colombia, donde la cantante promete mantener su profesionalismo y conexión con el público.

En Cali, el concierto se realizará el 25 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero, y en Bogotá el 1 de noviembre en el Vive Claro, luego del éxito de sus presentaciones en México y Argentina.

