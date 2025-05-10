Marcela Reyes reveló el chat que tuvo con B King antes de su muerte: "nos perdonamos en privado"

Marcela Reyes abrió su corazón en una reciente entrevista donde rompió su silencio tras el fallecimiento de su exesposo B King y donde reveló muchos detalles de su matrimonio, separación, disgustos y reconciliaciones que pocos conocían.

Lo anterior, para despejar las dudas y especulaciones que se han hecho frente a ellos y las acusaciones que han hecho en su contra tras la desaparición y muerte de quien su pareja y figura paterna de su hijo por tantos años.

Artículos relacionados Viral Falleció reconocido influencer a sus 23 años en plena transmisión en vivo

Marcela Reyes reveló el chat que tuvo con B King antes de su muerte y donde se perdonaron en privado

Empezó dejando claro que de su parte nunca hubo una amenaza hacia él y que fue un mensaje cordial donde le pidió no poner su nombre en la opinión pública. Reconoce que para muchos, esas palabras fueron malinterpretadas, pero que tiene claro que para Bayron no fue así y que, por el contrario, él tenía claro que ella jamás haría nada malo en su contra.

"La parte donde yo le hice saber que tenía una pareja a él le dolió muchísimo y eso fue lo que lo hizo salir a decir eso... es más, nosotros nos perdonamos y hablamos de eso en privado... y él solo me preguntaba, ¿pero cómo así que ya tienes una relación? Y pudimos tener esa conversación de esposos que no tuvimos cuando terminamos por el ego y el orgullo del momento", aseguró.

Esto decían los chats que reveló Marcela Reyes de su disculpa con B King

En las conversaciones compartidas por Marcela, se ve como B King y ella pudieron perdonarse y darle un cierre desde el amor a su matrimonio. Él le dio gracias por todos los años que estuvo junto a él, le aseguró que quería retractarse de sus palabras y que solo quería paz.

Mensajes más adelante, se ve como en buena actitud, él le pide los documentos para legalizar el divorcio y para darle cierre a lo que hubo entre ellos. Marcela le respondió que ella también quería retractarse de sus palabras y dar un mensaje desde lo bonito que habían vivido.