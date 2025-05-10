Cazzu desata rumores sobre el posible regreso con su ex

En las últimas horas, una fotografía de Cazzu ha generado revuelo en redes sociales, pues la cantante argentina despertó rumores de que habría vuelto con su exnovio y esto se está especulando por un detalle particular que se ve en la imagen en donde se ve a la artista.

Artículos relacionados Viral Falleció reconocido influencer a sus 23 años en plena transmisión en vivo

¿Cuál es el detalle que está generando rumores sobre el regreso de Cazzu con su exnovio?

A través de la red social ‘X’, un perfil publicó dos fotos en donde se ve a Cazzu disfrutando de un concierto junto a otra mujer, al parecer las imágenes serían un pantallazo de historias en Instagram, pues precisamente lo que el usuario en esta red social quería destacar era un inusual accesorio que estaba usando la argentina y es un reloj que, aunque no se ve bien por el movimiento del brazo de Cazzu, se logra identificar que es un accesorio de la propiedad del exnovio de la cantante. Por eso, en el tweet, esta persona que al parecer sería fan de la artista escribió “no me digas que es lo que yo creo que es”.

¿Quién es el exnovio de Cazzu con quien habría vuelto?

De acuerdo con las respuestas de este tweet en donde se va a Cazzu usando el reloj de su exnovio, se trataría de Tomás Manuel Campos, conocido artísticamente como C.R.O, un cantante, rapero y compositor argentino, quien terminaría su relación con la cantante en 2020, debido a la demanda de sus trabajos.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León rompió el silencio tras confirmarse su ruptura con Salomón Bustamante

Estos rumores de su posible regreso no se dieron recientemente tras probarse que Cazzu estaría usando su reloj, sino que las especulaciones surgieron en junio de 2025 cuando ambos estuvieron juntos en tarima cantando ‘After House’, lo que provocó comentarios de que habría regresado o que están teniendo una amistad muy cercana.

¿Qué dice Cazzu sobre los rumores sobre su regreso con C.R.O?

Hasta el momento, han empezado a tomar mucha mas fuerza los rumores de que Cazzu regresó con C.R.O, sin embargo, ni ella ni el rapero han hablado del tema, pero sus seguidores están cada vez más convencidos de que la pareja pudo volver, más cuando se puede ver que el reloj que estaba usando la cantante, es exactamente igual al que ha usado su exnovio en diferentes fotografías.