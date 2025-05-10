Karina García presumió el acompañante que tendrá en Bogotá: "papacito"

La creadora de contenido, Karina García, presumió públicamente su viaje a la capital del país, donde estará por más de 15 días durante su proceso de entrenamiento y aclimatización para la pelea que tendrá el sábado 18 de octubre en el torneo de su amigo Westcol.

En las últimas horas, reveló en sus historias de Instagram que debía seguir todas las recomendaciones de su coach y que, por ello, debía adaptarse a la altura de Bogotá y tener sus últimos días de preparación en dicha ciudad.

¿Quién fue el "papacito" con el que viajó Karina García a Bogotá?

En medio del vuelo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada presumió que no estaba viajando sola y que tendría una excelente compañía durante su viaje, un papacito.

Se trata de Valentino, el hombre más importante en la vida de Karina García Oficial, quien no solo tiene un lugar especial en el corazón de su madre, sino en el de sus millones de seguidores, quienes constantemente se enamoran de su inteligencia y ocurrencias en las transmisiones que hace la paisa en sus redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos ante el viaje de Karina García y Valentino a Bogotá?

En uno de los más recientes videos compartidos por la antioqueña, se dejaron ver muchos seguidores que residen en la capital proponiéndole tener un espacio con ellos, para fotos, crear contenido y compartir algún momento especial junto a ella.

Otros por su parte, aprovecharon para enviarle toda la bonita energía para el proceso físico y mental que está teniendo para su participación en Stream Fighters y le aplaudieron lo disciplinada que se ha mostrado en los últimos meses para dar un show que esté a la altura del formato del streamer más importante del país.