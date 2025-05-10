Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes se defiende de acusaciones por la muerte de B King: "no tengo corazón para hacer algo así"

Marcela Reyes reveló lo que sucedió un día después de que B King la responsabilizara de lo que pudiera pasarle.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Marcela Reyes se defiende de acusaciones por la muerte de B King: "no tengo corazón para hacer algo así"
Marcela Reyes se defiende de acusaciones por la muerte de B King/ Archivos de RCN

El nombre de Marcela Reyes sigue apoderado de las tendencias internacionales por la reciente confirmación del fallecimiento de quien su esposo por muchos años: el cantante B King, quien tras estar varios días desaparecido, lo hallaron sin vida en México.

Recordemos que meses antes de su muerte, el artista había confirmado su separación con la Dj. cafetera, Marcela Reyes, por razones que prefirió dejar en la intimidad de su relación con ella.

Artículos relacionados

¿Cómo se defendió Marcela Reyes de las acusaciones en su contra tras fallecimiento de B King?

En medio de una entrevista, Marcela es interrogada sobre cómo ha vivido este proceso, pero puntualmente, sobre cómo recibe los dedos acusadores que ha tenido durante tantos días, donde la responsabilizan del fallecimiento de su exesposo, quien meses atrás la responsabilizaba a ella de cualquier cosa que pudiera sucederle.

"No fui, no tengo un corazón primero que todo para hacer algo así. Segundo, no hay por qué, a mí Byron nunca me hizo nada diferente a lo que hace una pareja normal en su relación cuando están terminando, discusiones normales que creo que todos podemos tener... pero nunca hubo un motivo, nunca hubo nada realmente grave para yo hacer algo de esta magnitud", expresó Marcela.

Frente al video donde su exesposo la responsabiliza de lo que pudiera sucederle, Marcela explicó que eso surgió en el marco de un cierre muy fuerte y muy mal manejado entre ellos y que, en medio del impulso, él publica ese video. Sin embargo, aseguró que un día después, él la buscó por una vía alterna para disculparse y que ambos habían hecho un cierre lindo, donde se pidieron perdón y cerraron su historia de la mejor manera.

¿De qué se arrepiente Marcela Reyes tras su separación con B King?

En medio de su entrevista, la mujer reveló entre lágrimas que se arrepentía profundamente de haber hecho público un proceso tan negativo de lo que fue un hogar tan constructivo para ella y de no haber compartido también los momentos donde se perdonaron y decidieron dejar atrás lo malo que había sucedido en su hogar.

Cerró esta parte de la entrevista revelando que para ella, él siempre será el hombre que la acompañó en el momento más triste de su vida y quien la ayudó a construir un hogar y a ser incluso un padre para su hijo Valentino y que, por ello, siempre tendrá un lugar irremplazable en su corazón.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cazzu desata rumores sobre el posible regreso con su ex Cazzu

Cazzu habría vuelto con su exnovio: esta prueba lo confirmaría

Cazzu está generando una ola de suposiciones al revelarse detalle que probaría que habría vuelto con su exnovio.

Karina García presumió el acompañante que tendrá en Bogotá: "papacito" Karina García

Karina García presumió el acompañante que tendrá en Bogotá: "papacito"

La creadora de contenido estará 15 días en la ciudad, pero presumió que estará muy bien acompañada.

Marcela Reyes reveló chat de reconciliación con B King antes de su muerte Marcela Reyes

Marcela Reyes reveló el chat que tuvo con B King antes de su muerte: "nos perdonamos en privado"

La Dj. compartió pantallazos que revelan la reconciliación que tuvieron sin que nadie lo supiera.

Lo más superlike

Maluma

Maluma llevó su música a las alturas: así fue su impactante show en el Empire State Building

Maluma se convirtió en el primer artista en cantar en el Empire State Building en Nueva York, mostrando su talento ante el mundo.

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Estilista de Ángela Aguilar realizó una millonaria transferencia antes de fallecer ¿Cuánto fue?

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette Talento internacional

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette: ¿por qué esto le genera pensamientos intrusivos?

Murió influencer y presentadora Viral

Murió presentadora e influencer a sus 21 años; fue hallada sin vida

Jorge Herrera fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 tras un plato con errores de cocción. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"