Marcela Reyes se defiende de acusaciones por la muerte de B King: "no tengo corazón para hacer algo así"

El nombre de Marcela Reyes sigue apoderado de las tendencias internacionales por la reciente confirmación del fallecimiento de quien su esposo por muchos años: el cantante B King, quien tras estar varios días desaparecido, lo hallaron sin vida en México.

Recordemos que meses antes de su muerte, el artista había confirmado su separación con la Dj. cafetera, Marcela Reyes, por razones que prefirió dejar en la intimidad de su relación con ella.

¿Cómo se defendió Marcela Reyes de las acusaciones en su contra tras fallecimiento de B King?

En medio de una entrevista, Marcela es interrogada sobre cómo ha vivido este proceso, pero puntualmente, sobre cómo recibe los dedos acusadores que ha tenido durante tantos días, donde la responsabilizan del fallecimiento de su exesposo, quien meses atrás la responsabilizaba a ella de cualquier cosa que pudiera sucederle.

"No fui, no tengo un corazón primero que todo para hacer algo así. Segundo, no hay por qué, a mí Byron nunca me hizo nada diferente a lo que hace una pareja normal en su relación cuando están terminando, discusiones normales que creo que todos podemos tener... pero nunca hubo un motivo, nunca hubo nada realmente grave para yo hacer algo de esta magnitud", expresó Marcela.

Frente al video donde su exesposo la responsabiliza de lo que pudiera sucederle, Marcela explicó que eso surgió en el marco de un cierre muy fuerte y muy mal manejado entre ellos y que, en medio del impulso, él publica ese video. Sin embargo, aseguró que un día después, él la buscó por una vía alterna para disculparse y que ambos habían hecho un cierre lindo, donde se pidieron perdón y cerraron su historia de la mejor manera.

¿De qué se arrepiente Marcela Reyes tras su separación con B King?

En medio de su entrevista, la mujer reveló entre lágrimas que se arrepentía profundamente de haber hecho público un proceso tan negativo de lo que fue un hogar tan constructivo para ella y de no haber compartido también los momentos donde se perdonaron y decidieron dejar atrás lo malo que había sucedido en su hogar.

Cerró esta parte de la entrevista revelando que para ella, él siempre será el hombre que la acompañó en el momento más triste de su vida y quien la ayudó a construir un hogar y a ser incluso un padre para su hijo Valentino y que, por ello, siempre tendrá un lugar irremplazable en su corazón.