Carolina Picorios, exnovia de Kapo, le respondió a Yina Calderón tras tildarla de "trepadora"

Carolina Picorios le envió contundente mensaje a Yina Calderón luego de lanzar fuertes palabras en su contra.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Carolina picorios y Yina Calderón
Carolina Picorios le contestó a Yina Calderón/AFP: Giorgio Viera

La influenciadora y modelo Carolina Picorios, exnovia del cantante Kapo, respondió a las críticas de Yina Calderón.

¿Qué dijo Yina Calderón de Carolina Picorios?

La empresaria habló de la paisa en su programa 'Escándalo TV', donde la tildó de "trepadora", asegurando que ella se involucró con el artista Kapo solo por interés.

Yina Calderón contra Carolina Picorios

Señaló que, al parecer, suele meterse con hombres para ganar fama, viajes y demás y no porque en realidad los quiera. Además, de hablar sobre el rumor de que estaría saliendo con un hombre para llamar la atención del cantante.

Cabe destacar que, la modelo paisa y el artista confirmaron su ruptura, pero no dieron a conocer las razones por las que se separaron, alejando su situación sentimental de la opinión pública.

¿Qué dijo Carolina Picorios sobre las críticas de Yina Calderón?

La influenciadora no se quedó callada y decidió pronunciarse al respecto por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

Carolina Picorios le responde a Yina Calderón

"Vas a seguir atacando a una mujer de tu país sin ninguna razón válida", reveló.

Además, dejó un reflexivo mensaje sobre no atacarse entre mujeres y al contrario apoyarse entre sí.

Asimismo, compartió otro video en otra de sus redes sociales, destacando lo poco que le afectan las críticas que pueda recibir al respecto.

"No soy santa ome!! Pero no entiendo nunca nada … ¿cuál es el problema ? Yo trabaje y trabaje hahahaha y la gente cogiendo luchas", agregó.

Tras sus respuestas a Yina Calderón, varios internautas reaccionaron dándole la razón y aconsejándola no prestarle atención a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia. Otros decidieron defender a la empresaria y criticar a la modelo.

Por ahora, Carolina Picorios sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre tips de belleza, bailes, outftis y estilo de vida, con el que tanto suele cautivar a sus admiradores.

Por su parte, Yina Calderón sigue en medio de polémicas con otras famosas a las que también ha criticado como la Segura y la Jesuu, quienes también le contestaron.

