Johana Velandia hizo cruda confesión sobre su autoestima años atrás: "sentía que era horrible"

Johana Velandia, una de las conductoras de ‘¿Qué Hay Pa’ Dañar?’, hizo dura confesión en medio del programa sobre su cuerpo, situación que la llevó a reflexionar sobre este tema que en el pasado la llevó a tener una percepción negativa sobre sí misma.

¿Cuál fue la dura confesión que hizo Johana Velandia sobre su cuerpo?

Durante una conversación que sostuvo junto a sus compañeros de equipo, Valentiana Taguado y Hassam, la reconocida comediante se sinceró sobre un tema que por años afectó su autoestima, pero que, afortunadamente, supo manejar.

De acuerdo con el testimonio de Velandia, años atrás cuando tomó la decisión de separarse, tuvo la iniciativa de acudir a un especialista para iniciar una dieta para poder bajar de peso, pues aseguró no sentirse conforme con su apariencia.

“Yo sentía que era horrible, 1nmunda, creía que las únicas bonitas eran las flacas”, aseguró la humorista, quien además comentó que, en su momento, también pensaba que los hombres solo “volteaban a mirar a las gordas” porque estaban “locos”, o incluso porque creía que hacían apuestas.

¿Qué dijo Johana Velandia sobre cómo enfrentó las críticas sobre físico?

En medio de lo difícil que fue tener que lidiar con la imagen negativa que tenía de sobre su aspecto físico, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024 dio a conocer que luego asistió a una cita con un coach, en busca de ayudar para poder tratar el tema de su peso.

“Me voy a donde un coach y yo le digo a él siento que yo no deberí4 existir, yo ya no tengo como ganas de decir r3spirando”, comentó Johana.

¿Cómo logró Johana Velandia superar las críticas sobre su apariencia física?

Según lo mencionó la llanera, el coach inició su proceso diciéndole que no podía seguir 4tacando su cuerpo, y en cambio, le propuso en un principio hacer un reto por 21 días en el que debía contemplarse en el espejo y decirse palabras bonitas.

Johana Velandia se sinceró sobre un tema que afectó su autoestima en el pasado. Foto | Canal RCN

Y aunque al comienzo, Johana reveló que no fue sencillo, poco a poco fue reconociendo algunas de sus cualidades, incluso, tuvo que destacar esos aspectos positivos de su cuerpo.

Johana Velandia hizo cruda confesión sobre su cuerpo. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la actual locutora de ‘¿Qué Hay Pa’ Dañar?’, reveló que una de las actividades más difíciles fue cuando el coach le pidió que acudiera a sus amigos que le dijeran que opinión tenían sobre ella.

Contrario a lo que ella se imaginaba, las personas más cercanas a su vida, resaltaron sus virtudes, una de ellas, su capacidad para empatizar con las demás personas.