Pichingo subió llamativa foto junto a su esposa y Patty Grisales: dicen que se parecen

Pichingo ratificó su amistad con Patty Grisales y sorprendió junto a su esposa. "Se me juntó el ganado", escribió.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Una de las relaciones con más seguidores en MasterChef Celebrity, 10 años, es la que se formó entre el humorista Pichingo y la actriz Patricia Grisales, conocida como Patty.

Entre Patty y Pichingo hay una relación de amigos, ambos han demostrado tenerse un afecto entre sí, incluso han sufrido cuando cualquiera de los dos se encuentra en reto de eliminación.

¿Cuál es la foto de Pichingo con su esposa y Patty Grisales?

Como sucede con varias celebridades que pasan por la cocina más importante del mundo, Pichingo posteó una fotografía con Patty fuera del set grabación y asombró porque en la instantánea también está la esposa del cómico hombre, quien se llama Cristina López.

Sí, hace pocos días, hubo un reencuentro entre Patty Grisales y Pichingo en el que también estuvo la compañera sentimental del humorista. Como era de esperarse, la descripción del comediante hizo reír.

"Se me juntó el ganado, Patty Grisales y Cristina López", expresó.

En la foto, los tres están formales, vestidos de color negro y sonriendo frente a la cámara. No hay duda de que la amistad entre Pichingo y Patricia Grisales fue más allá de MasterChef Celebrity.

A continuación, la publicación que hizo Pichingo en su perfil oficial de Instagram con más de 250 mil seguidores:

 

¿Qué opina el público de Pichingo y Patty Grisales?

Al ser la dupla de Patty y Pichingo una de las favoritas de la producción culinaria del Canal RCN, los seguidores e internautas interactuaron en el post.

Se aproxima el Top 10 de MasterChef Celebrity y varios quieren que la actriz y el humorista hagan parte de este selecto grupo. Mientras tanto, también se interpretan mensajes de amor y graciosos.

Por ejemplo, la chef Belén Alonso escribió: "Patty Grisales, ¿ya quedó la casa al nombre de Pichingo o solo el carrito de golf?".

De manera conjunta, otros comentarios son: "Lindas las dos", "El Pichingo hace bonita pareja con las dos", "Tranquila Cristina, yo se lo cuido. Att: Patricia", "Con razón el Pichingo fluye, si se parecen", se lee en Instagram.

