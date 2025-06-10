¿Dónde vivirá Karina García, en Medellín o Bogotá? La influencer respondió

No hay momento en el que el nombre de la influenciadora Karina García no dé para hablar. En ese sentido, cada vez que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia hace una aparición es mencionada en las diferentes plataformas.

Pues bien. Karina estuvo en el matutino de Buen día, Colombia, de Canal RCN, en el que la cuestionaron sobre varios aspectos de su vida, tal como lo es el lugar de residencia.

Artículos relacionados Karina García Isabella Vargas rompió el silencio sobre ruptura de Karina García y Altafulla tras importante logro

¿Karina García dejará Medellín y vivirá en Bogotá?

Se ha venido gestando la posibilidad de que la modelo paisa dejé Medellín, donde vive actualmente, para vivir en la capital Bogotá.

Karina García está en Bogotá | Foto del Canal RCN.

Por ejemplo, por el evento de boxeo que tiene en próximos días, García arribó a la capital y se va a quedar varios días, razón por la que incrementó la duda de si quiere cambiar Medellín por Bogotá.

En ese orden de ideas, la influencer fue cuestionada en Buen día, Colombia, y decidió comentar sus planes de estadía. La duda quedó inconclusa debido a que si bien dijo que va a estar en la capital de Antioquia, confesó que cualquier cosa puede pasar y todo depende de lo que suceda en su vida en próximos meses.

"Depende. Bueno, no, la verdad, por ahora Medellín, pero todo puede cambiar en cualquier instante", expresó Karina García.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León rompió el silencio tras confirmarse su ruptura con Salomón Bustamante

Ante lo dicho por la influencer, los presentadores de Buen día, Colombia, se alborotaron debido a que mencionaron que habría un tema contractual que podría hacer cambiar de ciudad a la famosa.

¿Cuál es el nuevo trabajo que tendrá Karina García?

Karina García reveló que en noviembre se conocerá el nuevo trabajo que tendrá. Por el momento, confesó que ya firmó el contrato, además de que el proyecto va a ser de redes sociales.

Los internautas han mencionado que la creadora de contenido podría dar el salto a la TV o a otro reality de convivencia, quizá de tipo internacional.

Karina García tendrá un nuevo trabajo | Foto de Buen día, Colombia | Foto del Canal RCN.

No obstante, los detalles son pocos y por eso queda por esperar a que se comparta nueva información acerca de futuro de Karina García.