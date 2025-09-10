Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mánager de B-King reveló que el contrato inicial del cantante era para Marcela Reyes

El manager de B King, Juan Camilo Gallego Toro, reveló que la oferta para presentarse en México fue primero para Marcela Reyes.

El contrato de B-King en México era para Marcela Reyes: su mánager lo confirmó. (Foto Canal RCN).

Juan Camilo Gallego Toro, manager de Bayron Sánchez, conocido como B King, reveló por primera vez detalles inéditos sobre el contrato que el joven artista firmó para presentarse en México, en el cual el nombre de Marcela Reyes, expareja del cantante, salió a relucir.

¿El contrato de B-King para cantar en México era para Marcela Reyes? Esto dijo su mánager

En conversación con el periodista Rafael Poveda en su podcast Más allá del silencio, Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, reveló detalles nunca antes mencionados sobre el contrato que llevó al joven artista de 31 años a presentarse por primera vez en México.

Manager de B-King
Manager revela detalles tras la muerte de B-King/Canal RCN

El mánager de B-King contó que la persona que hizo el primer contacto con él para contratar al cantante fue Regio Clown, quien le manifestó en su momento que el contrato inicial iba dirigido a Marcela Reyes, pero que hubo complicaciones y no se logró concretar.

“Me llaman a decir que tenían este evento, que la verdad querían a Marcela Reyes, pero habían tenido un problema con una persona, no sé”.

Así mismo, comentó la razón por la que finalmente decidieron contratar a B-King, luego de que no se concretara el show con Marcela Reyes, lo que generó controversia debido a que eran expareja.

“Lo que se hablaba entre pasillos era que eso iba a generar controversia, porque era el ex de Marcela Reyes”.

¿Cómo reaccionó B-King al enterarse de que el contrato era inicialmente para su expareja, Marcela Reyes?

El mánager de B-King comentó que, antes de aceptar la oferta, pactada por mil quinientos dólares, habló con el cantante para explicarle toda la situación, dejándole claro que el contrato había sido ofrecido primero a Marcela Reyes, pero que, por razones que no detalló, ella lo rechazó.

Mánager de B-King reveló que aclarara todo lo de México
Mánager de B-King volvió a pronunciarse sobre el caso del artista. (Foto Canal RCN y AFP: SCOTT OLSON)

Juan Camilo mencionó que a B-King no le molestó que su expareja hubiera sido la primera opción; por el contrario, dio luz verde para continuar con el proceso y así presentarse en México por primera vez, sin imaginar que allí perdería la vida.

“Él simplemente sonrió y dijo: ‘¡Vamos!’. No le dio importancia a si iban a contratar a Marcela o no, solo me sonrió”, relató su mánager.

