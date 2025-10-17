Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isabella y Yaya despidieron a Karina García con emotivo encuentro: “Su comienzo en este gran reto”

Isabella Vargas organizó una despedida a su mamá Karina García antes de su esperado debut en Stream Fighters.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Despedida de Karina García
Yaya y Isabella le organizan despedida a Karina (Foto: Canal RCN)

A un día del esperado encuentro entre la mexicana Karely Ruiz y Karina García, su hija Isabella y sus amigos cercanos decidieron hacerle una sorpresiva despedida a la modelo paisa.

¿Por qué Isabella Vargas despidió a su mamá Karina García?

Este sábado 18 de octubre se realizará el Stream Fighters, el evento organizado por el streamer colombiano Westcol en Bogotá, en el que la influencer paisa ha estado preparándose para darlo todo en el ring.

A través de las historias de la hija de Karina García, Isabella Vargas, se dieron a conocer detalles del evento previo a su debut en el cuadrilátero de boxeo, donde enfrentará a una contrincante bastante dura.

“Obviamente le hicimos una hermosa despedida a mi mamá para que si ida a Bogotá y su comienzo en este gran reto llamado Stream Fighters”, escribió Isabella en sus publicaciones.

Isabella, en su cuenta donde suma más de un millón de seguidores, dejó ver varios momentos con los amigos cercanos de Karina sacando los pasos prohibidos en la sala de la casa.

Entre ellos se encontraban el influencer Valentino, así como Yaya y José, exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2.

Además, en otra historia mostró que los asistentes al evento le dedicaron bonitas palabras de ánimo para que todo le saliera bien a la modelo paisa en el Stream Fighters.

Sin embargo, un momento llamó la atención de sus seguidores al ver a Isabella, Karina García y Yaya cantando a todo pulmón de manera sorpresiva.

Despedida de Karina García
Yaya y Isabella le organizan despedida a Karina. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Manelyk González viajará a Bogotá, a quién apoyará?

Otra de las que apoyará a Karina García en el Stream Fighters es la influencer mexicana Manelyk González.

Mane viajará a Bogotá para acompañar a su amiga en el enfrentamiento contra Karely Ruiz, en un reciente video mostró su emoción y nerviosismo, donde compartió con sus más de 15 millones de seguidores la noticia.

Aunque conoce y aprecia a Karely, afirmó que Karina es su “súper amiga”. Además, mostró posibles outfits para el evento, incluyendo un conjunto de falda y blazer animal print.

Despedida de Karina García

 

