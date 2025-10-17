Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de B-King recordó a su hijo con desgarrador mensaje tras un mes de su partida

La mamá de B-King compartió emotivas palabras para su hijo, recordando su vida tras cumplirse un mes de su partida.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje de la mamá de B-King tras un mes del fallecimiento
Adriana Salazar recordó a B-King con emotivo mensaje. (Foto: Canal RCN)

A un mes del fallecimiento del cantante colombiano B-King, su madre, Adriana Salazar, decidió dirigirse a sus seguidores a través de redes sociales con un sentido mensaje.

¿Cuál fue la emotiva carta de la mamá de B-King tras un mes de su fallecimiento?

El artista que fue enterrado en el cementerio Campos de Paz en Medellín, y desde entonces familiares, amigos y fanáticos han recordado con tristeza los momentos compartidos.

El mensaje de la mamá de B-King tras un mes del fallecimiento
Adriana Salazar recordó a B-King con emotivo mensaje. (Foto: Canal RCN)

En su mensaje, Adriana escribió: “Hoy se cumple un mes de que mi hijo partió injustamente de este plano. Un mes que ha sido una eternidad de silencio de preguntas sin respuestas de lágrimas que no se secan, pero también un mes en el q su luz sigue viva” Acompañó sus palabras con una fotografía de B-King sonriendo.

También decidió hacerle un sentido homenaje a la labor del artista recordando sus canciones como su principal motor para darse fuerzas en medio del dolor que deja su partida.

“En cada recuerdo en cada canción en cada respiración que me recuerda que el amor no muere mi hijo sigue aquí en mi alma en todo lo que soy. Vida eterna para ti mi hijo amado”.

Sin duda los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, la publicación que ya acumula miles de ‘me gustas’ y reacciones algunos usurarios expresaron que el artista estaba con Dios, mientras su hermana Estefanía Agudelo compartió la palabra: Justicia.

 

¿Qué se sabe sobre las investigaciones de la muerte de B-King?

La hermana y la madre del cantante han pedido que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento, ya que B-King había viajado a México por trabajo y fue devuelto sin vida.

A medida que avanzan las investigaciones, se han revelado detalles que podrían haber cambiado su destino, junto al de Regio Clown, otro artista que perdió la vida en el mismo incidente.

De acuerdo con medios internacionales, B-King debía regresar a Medellín el 16 de septiembre, pero perdió su pasaporte y su mánager, sería la persona que insistió en que permaneciera unos días más en México.

Por supuesto la decisión, que en su momento parecía inofensiva, terminó siendo fatal.

El mensaje de la mamá de B-King tras un mes del fallecimiento
Adriana Salazar recordó a B-King con emotivo mensaje. (Foto: Canal RCN)
