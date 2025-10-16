Claudia Bahamón confesó estar enamorada y sorprendió con una publicación en redes
Claudia Bahamón sorprendió en redes al confesar que está enamorada y su publicación generó todo tipo de reacciones.
La presentadora y modelo Claudia Bahamón volvió a captar la atención de sus seguidores con una publicación en la que compartió uno de los vínculos, que asegura, es de los más significativos de su vida.
¿Qué mostraron las fotos que publicó Claudia Bahamón?
La presentadora compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes junto a sus hijos, Samuel y Luca Brand, disfrutando de diferentes momentos familiares llenos de sonrisas y gestos de cariño. Las fotos estuvieron acompañadas de un mensaje breve pero emotivo:
“Amanecí enamorada”, escribió.
En diversas ocasiones, Bahamón ha expresado que sus hijos son el motor de su vida y la razón principal de muchas de sus decisiones. Señala que la maternidad le ha enseñado a valorar lo esencial y a mantener un equilibrio en su vida familiar y profesional, filosofía que sus seguidores aplauden constantemente en redes sociales.
¿Quiénes son los hijos de Claudia Bahamón?
Claudia Bahamón es madre de Samuel Brand Bahamón, nacido en 2008, y Luca Brand Bahamón, nacido en 2011. A través de diferentes entrevistas, ha contado que, aunque cada uno tiene una personalidad distinta, ambos comparten el cariño y la cercanía que ella promueve en casa.
Samuel, el mayor, es descrito por su madre como un joven comunicativo, empático y con facilidad para relacionarse con los demás. Por su parte, Luca se muestra más reservado y reflexivo. Bahamón ha mencionado que es organizado, disciplinado y muy cariñoso, cualidades que identifica como un reflejo de su propia forma de ser.
A lo largo de los años, la presentadora ha reiterado que su prioridad está en inculcar valores sólidos en sus hijos, priorizando la empatía y la conexión familiar por encima de la fama o la exposición mediática.
¿Quién es el papá de los hijos de Claudia Bahamón?
El padre de Samuel y Luca es Simón Brand, reconocido director de cine y publicista colombiano.
El padre de Samuel y Luca es Simón Brand, reconocido director de cine y publicista colombiano.

Ambos han dejado claro que su prioridad es la crianza y el bienestar de sus hijos. Mantienen una relación basada en el respeto y la comunicación, valores que Bahamón ha señalado como esenciales para brindarles a Samuel y Luca un entorno estable y amoroso.