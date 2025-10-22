Yina Calderón ofreció disculpas públicamente al novio de Andrea Valdiri: "es un caballero"

Yina Calderón volvió a ocupar los titulares luego de su sorpresiva salida de Stream Fighters 4, uno de los eventos más comentados del mundo digital. En una reciente transmisión en vivo para Escándalo TV, habló sin filtros sobre lo ocurrido en el ring, explicando los motivos que la llevaron a abandonar la competencia y aclarando que nada de lo sucedido fue parte de un guion o de una estrategia mediática.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano sorprende con indirecta para Blessd tras su ruptura con Juan David Tejada

¿Por qué Yina Calderón decidió abandonar la pelea?

Durante su conversación, Yina aseguró que su retiro fue completamente espontáneo. Contó que, en el calor del combate, sintió que las cosas tomaron un ritmo mucho más intenso de lo esperado y decidió detenerse antes de que la situación escalara. Explicó que si Andrea Valdiri —su contrincante en el evento— hubiera iniciado con un ritmo más moderado, probablemente ella habría continuado, pero la intensidad del enfrentamiento la llevó a tomar la decisión de retirarse.

Con su habitual franqueza, Calderón enfatizó que su salida no fue un acto de cobardía, sino una forma de poner límites. “Yo no planeé irme, simplemente lo sentí y lo hice”, aseguró durante la transmisión. Su reacción, según explicó, estuvo motivada más por un impulso de autocuidado que por falta de preparación o ánimo competitivo.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón arremete con un contundente mensaje contra Lina Tejeiro: "te voy a decir algo"

¿Qué dijo sobre el comportamiento del novio de Andrea Valdiri?

Uno de los momentos más comentados del evento fue la reacción del novio de Valdiri, quien, para sorpresa de muchos, se mantuvo calmado durante la polémica. Yina aprovechó su intervención para ofrecerle disculpas públicas, reconociendo que en ocasiones anteriores había tenido comentarios negativos hacia él.

La influencer admitió que había llegado a calificarlo de “grosero” por sus actitudes en redes sociales, pero esta vez quiso resaltar que durante el evento se comportó con respeto y fue un verdadero caballero. Incluso, mencionó que fue él quien intentó tranquilizar a su suegra, quien reaccionó con molestia ante la retirada de Yina y lanzó palabras ofensivas tanto a ella como a sus hermanas.

Artículos relacionados Yina Calderón Merly Ome defendió a su hija Yina Calderón tras polémico gesto de mamá de la Valdiri: “No respeta”

¿Cómo vivió Yina la tensión después del combate?

Tras abandonar el escenario, Yina Calderón enfrentó una ola de críticas en redes sociales. Sin embargo, aseguró que se siente tranquila con su decisión y que no se arrepiente de haber priorizado su bienestar emocional. “A veces uno tiene que saber hasta dónde llegar”, expresó, destacando que su experiencia en Stream Fighters 4 le dejó una lección sobre manejo de impulsos y respeto por los límites personales.

Con esta confesión, la influencer dejó claro que prefiere la paz antes que el conflicto y que, aunque su salida generó revuelo, fue un acto de sinceridad consigo misma. Ahora, dice estar enfocada en seguir creciendo, aprendiendo y demostrando que, más allá de las controversias, sabe reconocer sus errores y darles un cierre con madurez.