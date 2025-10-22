Aida Victoria Merlano sorprende con indirecta para Blessd tras su ruptura con Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano se lista como una de las creadoras de contenido más habladas y comentadas en Colombia en el último tiempo tras su ruptura con Juan David Tejada y todo su proceso de maternidad.

¿Cuál fue la aparente indirecta de Aida Victoria Merlano para Blessd?

La influenciadora barranquillera se ha apoderado de las tendencias recientemente tras compartir una foto en sus historias de Instagram con la que habría confirmado que dejó atrás sus diferencias con Blessd.

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al mostrarse haciendo ejercicio al ritmo de nada más y nada menos que la música del reguetonero Blessd.

La influenciadora barranquilla presumió su figura frente al espejo tras tres meses de posparto dejando ver su abdomen marcado y cintura definida.

La letra de la canción que Aida Merlano usó Blessd se llama "Como oreo", una colaboración junto a Fuerza Regida, la cual tiene curiosas frases como "Hace tiempo te miraba por ahí" o "Mintiendo que estás sola y que ya no tiene' jevo".

¿Por qué Aida Victoria Merlano y Blessd tenían diferencias?

Esta foto de Aida Victoria Merlano ha sorprendido a sus seguidores por la aparente enemistad que había entre la influenciadora y el reguetonero.

Para muchos esta foto es una clara indirecta para el reguetonero en el que le dejó ver que no tiene problema con él y que hasta disfruta de su música.

La polémica entre Aida Victoria Merlano y Blessd empezó cuando la influenciadora terminó su relación sentimental con el streamer WestCol, uno de los mejores amigos del reguetonero.

En su momento a Aida le preguntaron por Blessd y sus pasadas relaciones amorosas, a lo que ella respondió que el reguetonero no era un ejemplo de nada a nivel sentimental.

Blessd no es ejemplo de nada.

Estas declaraciones las utilizó Blessd para una canción suya llamada "Las piponas ft. Kris R"en donde se burló de la influenciadora y expuso en un fragmento de la canción que su amigo WestCol le había sido infiel.

Le puse a cachos a la polla que tenía, como WestCOL a Aida.

Esta fue la polémica entre Blessd y Aida Victoria Merlano. (Foto: AFP y Freepik)

¿Aida Victoria Merlano quiere limar sus asperezas con Blessd y WestCol?

Aida Victoria Merlano desde que terminó su relación con Juan David Tejada se ha mostrado abierta a hablar de diferentes temas que antes no tocaba por respeto a él.

En una reciente entrevista a Aida Victoria Merlano le preguntaron por su expareja, WestCol, aunque en principio dio a entender que no iba a responder decidió asegurar que no descartaba volverse a hablar con él por temas laborales y hasta aseguró que le parecía que estaba mejor a nivel físico.

Con estas declaraciones y esta indirecta a Blessd, la influenciadora para sus seguidores está abriendo una puerta a una posible amistad con ellos.