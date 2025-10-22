Revelan advertencia que recibió Baby Demoni antes de ser hallada sin vida

Ocho días después de que se confirmara la muerte de Alejandra Esquin, mejor conocida en redes sociales como Baby Demoni, su mejor amigo Robin Alexis Parra, conocido como La fresa más nea, habló sobre lo ocurrido horas antes de su trágico final, incluida la advertencia que le hizo a la influenciadora.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocida artista de un paro cardiorrespiratorio

¿Cuál fue la advertencia que recibió Baby Demoni antes de su muerte?

En conversación con el periodista colombiano Rafael Poveda, en su podcast Más allá del silencio, La fresa más nea relató cómo fue el último contacto que tuvo con Baby Demoni antes de su trágico fallecimiento.

Novio de ‘Baby Demoni’ la señaló de serle infiel con su mejor amigo. Foto | Freepik.

Según contó, ese día Baby Demoni le envió un audio llorando, desesperada, por una fuerte discusión con su pareja sentimental, Miguel Ángel López, conocido artísticamente como Samor One, a raíz de supuestos rumores de infidelidad por parte de ella, de los cuales él aseguraba tener pruebas.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

Ante la situación, La fresa no dudó en advertirle que se alejara de su pareja, pues consideraba que la relación se estaba volviendo muy tóxica. “Si quiere algo diferente, no caiga en esa relación tóxica”, fueron sus palabras para Baby Demoni.

Amigo de 'Baby Demoni' revela audios que le envió la influencer la noche en que murió. (Foto: Freepik)

Además, mostró una nota de voz enviada por Samor, en la que este aseguraba tener pruebas de sus afirmaciones sobre una presunta infidelidad entre ambos, a pesar de que La fresa más nea es gay.

“Muy enfermo de mi parte pensar eso, ¿no? No lo digo yo, lo dice la niña, y tranquilo, que hay pruebas. Sumercé no se preocupe”, se escucha decir a Samor en el audio.

¿Cuál fue la causa de muerte de Baby Demoni?

Aunque aún no existe un reporte oficial que confirme la causa de muerte de Baby Demoni, en redes sociales circulan diversas hipótesis. Una de ellas señala que la joven pudo haber atentado contra su propia vida.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón aclaró si Westcol emprendió acciones legales contra su hermana

Otra versión apunta a que su fallecimiento podría estar relacionado con sus recientes retoques estéticos, pues su delicado estado emocional y el estrés de una discusión habrían podido generar una reacción adversa que desencadenara en su muerte.

Finalmente, hay quienes señalan a Samor como presunto responsable del deceso de la influencer. Sin embargo, los hechos continúan siendo investigados por las autoridades competentes.