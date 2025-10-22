Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Revelan advertencia que recibió Baby Demoni antes de ser hallada sin vida

Antes de su trágico final, Baby Demoni habría recibido una inquietante advertencia que hoy pone los pelos de punta.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Misteriosa advertencia a Baby Demoni antes de su trágico final
Revelan la fuerte advertencia que recibió Baby Demoni horas antes de morir. (Foto referencia Freepik).

Ocho días después de que se confirmara la muerte de Alejandra Esquin, mejor conocida en redes sociales como Baby Demoni, su mejor amigo Robin Alexis Parra, conocido como La fresa más nea, habló sobre lo ocurrido horas antes de su trágico final, incluida la advertencia que le hizo a la influenciadora.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la advertencia que recibió Baby Demoni antes de su muerte?

En conversación con el periodista colombiano Rafael Poveda, en su podcast Más allá del silencio, La fresa más nea relató cómo fue el último contacto que tuvo con Baby Demoni antes de su trágico fallecimiento.

Novio de ‘Baby Demoni’ la señaló de serle infiel con su mejor amigo. Foto | Freepik.

Según contó, ese día Baby Demoni le envió un audio llorando, desesperada, por una fuerte discusión con su pareja sentimental, Miguel Ángel López, conocido artísticamente como Samor One, a raíz de supuestos rumores de infidelidad por parte de ella, de los cuales él aseguraba tener pruebas.

Artículos relacionados

Ante la situación, La fresa no dudó en advertirle que se alejara de su pareja, pues consideraba que la relación se estaba volviendo muy tóxica. “Si quiere algo diferente, no caiga en esa relación tóxica”, fueron sus palabras para Baby Demoni.

Salen a la luz audios que envió 'Baby Demoni' a su amigo la noche en que murió
Amigo de 'Baby Demoni' revela audios que le envió la influencer la noche en que murió. (Foto: Freepik)

Además, mostró una nota de voz enviada por Samor, en la que este aseguraba tener pruebas de sus afirmaciones sobre una presunta infidelidad entre ambos, a pesar de que La fresa más nea es gay.

“Muy enfermo de mi parte pensar eso, ¿no? No lo digo yo, lo dice la niña, y tranquilo, que hay pruebas. Sumercé no se preocupe”, se escucha decir a Samor en el audio.

¿Cuál fue la causa de muerte de Baby Demoni?

Aunque aún no existe un reporte oficial que confirme la causa de muerte de Baby Demoni, en redes sociales circulan diversas hipótesis. Una de ellas señala que la joven pudo haber atentado contra su propia vida.

Artículos relacionados

Otra versión apunta a que su fallecimiento podría estar relacionado con sus recientes retoques estéticos, pues su delicado estado emocional y el estrés de una discusión habrían podido generar una reacción adversa que desencadenara en su muerte.

Finalmente, hay quienes señalan a Samor como presunto responsable del deceso de la influencer. Sin embargo, los hechos continúan siendo investigados por las autoridades competentes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El escalofriante presentimiento de la hija de Baby Demoni antes de su fallecimiento Influencers

Hija de Baby Demoni, de solo 7 años, habría presentido la muerte de su madre

La hija de Baby Demoni habría tenido un presentimiento antes de la muerte de su madre, según personas cercanas a la influencer.

Aida Victoria Merlano reveló decisión que quiere sobre su hijo Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano genera controversia al revelar cambio físico que quiere hacerle a su hijo

Aida Victoria Merlano les confesó a sus seguidores el cambio físico que quiere hacerle a su hijo Emiliano y divide opiniones.

Lo que dijo Daniela Duque de la nueva pareja de Andy Rivera dejó a todos en shock Andy Rivera

Expareja de Andy Rivera rompió el silencio y opinó sobre su nueva relación

Durante una ronda de preguntas en redes, Daniela Duque habló sin filtros de su relación con Andy Rivera y la cercanía con su nueva pareja, Xime Mua.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata? Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata?

Violeta Bergonzi de MasterChef confesó qué procedimiento se realizó en el pasado y fans dividen opiniones en redes.

Beéle rompió se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran Shakira

Beéle se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran: ¿qué dijo?

¡Llegó la App de RCN Radio! Sintonízate con noticias, música y deportes en vivo Tecnología

¡Llegó la App de RCN Radio! Sintonízate con noticias, música y deportes en vivo

MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales entró al Top 9 de MasterChef Celebrity y conmovió con mensaje: “Celebro la vida”

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?