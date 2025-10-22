Merly Ome defendió a su hija Yina Calderón tras polémico gesto de mamá de la Valdiri: “No respeta”

Yina Calderón se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país por su polémica personalidad. Además, adquirió gran popularidad al ser parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Yina se ha convertido en tendencia en los últimos días tras retirarse de su esperado enfrentamiento con Andrea Valdiri en el torneo de Stream Fighters , encabezado por el influenciador WestCol.

¿Cuál fue el polémico gesto que la madre de Andrea Valdiri tuvo con Yina Calderón?

Recordemos que el pasado 18 de octubre, Yina Calderón dividió varias opiniones en redes sociales tras retirarse del ring con Andrea Valdiri. Sin duda, esta decisión generó una gran decepción por parte de todos los presentes.

Por esta razón, el nombre de la madre de Andrea Valdiri llamada: Carmen Valdiri, se apoderó de las plataformas digitales tras su polémico gesto al demostrar la inconformidad que sintió con Yina Calderón al retirarse del enfrentamiento con su hija.

¿Qué dijo la madre de Yina Calderón tras las reacciones de la madre de Andrea Valdiri?

Recientemente, Merly Ome , reapareció en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 100 mil seguidores en donde compartió su postura acerca del esperado enfrentamiento de Yina Calderón con Andrea, expresando las siguientes palabras:

“Estaba superpreocupada. El sábado no almorcé, pero no era yo. No sabíamos lo que iba a pasar. Sabemos que Andrea Valdiri tiene experiencia, pero Yina no. Cuando empezó el enfrentamiento, yo lloré, pero después comprendí que fue lo mejor. Es mi hija, la amo mucho”, agregó.

Desde luego, la madre de Yina Calderón, reveló que a pesar de las diferencias que ha tenido en los últimos meses con su hija, vela por el respeto de ella, en especial por el polémico gesto que tuvo la mamá de Andrea Valdiri:

¿Cuál fue el polémico gesto que tuvo la madre de La Valdiri en el Stream Fighters? | Foto: Canal RCN