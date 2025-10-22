Carlos Grande, uno de los hombres que hace parte del primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026, recientemente reveló detalles de la relación que sostuvo con una participante de la anterior temporada.

¿Qué dijo Carlos Grande sobre su relación con anterior participante de La casa de los famosos Colombia 2025?

En exclusiva para SuperLike, Carlos Grande, quien espera convertirse en habitante de la casa más famosa del país, dio a conocer detalles del vínculo que sostuvo con Yaya Muñoz, participante de la segunda temporada del reality de convivencia.

Según lo comentó Grande, ambos estuvieron involucrados hace un tiempo, dando a conocer que en su momento se entendieron muy bien.

"Hubo un feeling durante un tiempo, digamos que es lo que estuve respondiendo, estoy hablando más o menos de 7, 8 años atrás y fue eso, una proximidad, digámoslo así", fueron las palabras del creador de contenido.

¿Carlos Grande sostuvo una relación con Yaya Muñoz? Esto dijo el aspirante

De acuerdo con la versión del actual aspirante, aunque no se trató de un noviazgo formal, si hubo de por medio mucha química y, en su momento fueron bastante cercanos, además de revelar que esta relación se prolongó durante un año.

Carlos Grande reveló que sostuvo una relación con Yaya Muñoz. Foto | Canal RCN.

Frente a qué opina de la exparticipante, Grande fue claro al mencionar que la considera una gran mujer, y aunque y pasaron varios años desde que tuvieron feeling, hoy en día su percepción sobre ella es la misma.

"En este momento me preguntan qué pasa con Yaya, solamente puedo decir que la veo muy bien, que me cae muy bien, que es una gran mujer, una excelente persona y que me encanta verla bien", aseguró.

Carlos Grande se sinceró sobre su relación con Yaya Muñoz. Foto | Canal RCN.

¿Cuáles son los aspirantes con los que está compitiendo Carlos Claro?

Actualmente, el artista escénico se disputa el primer lugar para ser parte de La casa de los famosos Colombia al enfrentarse a cinco aspirantes más: Nicolás Arrieta, Javier Gómez, Juanchi, Juandi Duque y Juan Diego Becerra.

Cabe señalar que las votaciones para elegir el primer habitante de esta temporada estará abiertas hasta el próximo domingo 16 de octubre.

Para votar, lo único que debes hacer es ingresar lacasadelosfamososcolombia.com, ubicar la caja de votaciones y votar por tu favorito.