Melissa Gate se operó la nariz, así va su recuperación

La influenciadora Melissa Gate se sometió a un cambio en su rostro para mejorar su apariencia física.

Gisseth Beltrán García
Melissa Gate se intervino la nariz

La influenciadora Melissa Gate reveló a sus miles de fanáticos que decidió someterse a una nueva intervención para mejorar su apariencia física.

¿Por qué Melissa Gate se sometió a un cambio físico?

La creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al realizarse un cambio en su rostro, mostrándose vendada.

Melissa Gate se hizo cambio físico

La paisa optó por mejorar el aspecto de su nariz, indicando en sus redes sociales que no se hizo el cambio por "fea", sino porque quiere verse mejor.

"Hay una gran diferencia entre oper*rse por gusto y por necesidad, hay niveles de niveles", dijo.

¿Cómo está Melissa Gate en su posoperatorio?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia realizó una transmisión en vivo en la que mostró a sus admiradores cómo se encuentra en su fase de recuperación, comentando que no ha sido fácil, pero que espera que en los próximo días pueda estar mejor.

Melissa Gate en recuperación tras cambio físico

"Siempre me hinché un poquito, mándenme buena energía, esto es un poquito duro, no he dormido bien. Yo creo que la primera semana es la más difícil de todas", expresó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el cambio de Melissa Gate?

Tras su revelación, varios seguidores opinaron al respecto, donde muchos le desearon pronta recuperación y destacaron que seguramente quedará muy bien, mientras que otros no tardaron en criticarla y recordar cuánto ha cuestionado a sus rivales por optar por la "ciencia médica".

Por ahora, la influenciadora destacó que, estará un poco alejada de las redes sociales, pues se dedicará a su proceso de recuperación, pero cada vez que pueda realizará sus lives y entretendrá a sus fanáticos con sus particulares ocurrencias.

Asimismo, la paisa sigue enfocada en lo que serán sus próximos proyectos, entre ellos continuar con su proceso musical, pues espera comenzar una carrera en esta industria.

Hace pocos días estrenó el video musical de su canción "Reales", que se hizo tan viral tras su participación en La casa de los famosos Colombia y en el que aparece su amigo, el influenciador Emiro Navarro, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos promocionando su contenido en redes sociales.

