Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio divide opiniones tras anunciar fiesta de Año Nuevo luego de su operación

El influenciador ha sido blanco de críticas, pues muchos consideran que es inapropiado llevar a cabo una fiesta luego de la condición de salud que lo afectó.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeferson Cossio durante entrevista para SuperLike.
Yeferson Cossio dividió opiniones con sorpresiva invitación. Foto | Canal RCN.

Las recientes declaraciones de Yeferson Cossio han desatado revuelo en las redes sociales, pues hace tan solo unas horas el creador de contenido apareció en su cuenta personal para hacer una invitación a una fiesta con la que pretende darle la bienvenida al nuevo año.

Artículos relacionados

¿Por qué Yeferson Cossio dividió opiniones en redes sociales?

Según lo informó el influencer colombiano, una vez el reloj marque las 12 y todos den el feliz año, hará una fiesta en Medellín, por lo que no dudó en invitar a sus seguidores para que se unan a esta celebración que será tipo "Pool Party".

Artículos relacionados

"Bueno, si no se quiere meter al agua no importa, yo me voy a meter al agua, yo invito a todo, todo el alc0hol, el Dj, todo por mi cuenta", señaló el antioqueño dejando claro que además, será locación secreta pero advirtiendo que la dirección del lugar la revelará en su cuenta de Instagram.

Artículos relacionados

En el video, en el que hizo pública la invitación a los internautas, Cossio aparece en compañía de Carolina Gómez, su novia, desde lo que parece ser un lujoso restaurante.

¿Por qué Yeferson Cossio fue criticado fuertemente en redes sociales? Esta es la razón

Como era de esperarse, la sorpresiva invitación de Yeferson a la mencionada fiesta, rápidamente se convirtió en objeto de críticas por parte de los internautas, quienes lo cuestionaron por su decisión, cuando hace apenas unos días fue sometido a una operación.

"A punto de m0rir pero feliz, quién entiende a estas personas", "Definitivamente este man ya no sabe que hacer para llamar la atención", "No más descontrol", "Debería aprovechar que tiene familia y disfrutar tranquilamente con ellos", "Qué vacía se ve su vida", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Recordemos, que el creador de contenido paisa, preocupó tras revelar que tuvo que ser llevado de urgencias a un centro médico debido a fallar en su corazón, situación que lo llevó a someterse a una intervención médica que resultó exitosa.

Pese a los señalamientos, algunos de los usuarios se mostraron expectantes por saber en qué lugar será el festejo, pues, muy seguramente llegarán al sitio para darle la bienvenida al 2026.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Emiro Navarro tuvo un 2025 con mucho protagonismo en La casa de los famosos Colombia. Emiro Navarro

Emiro Navarro habló de lo que significó el 2025 para él: “Sueños que parecían imposibles”

Emiro Navarro habló de su 2025 y dejó imágenes para el recuerdo de su paso por La casa de los famosos Colombia.

Millie Bobby Brown y el accidente que la dejó fuera del evento final de Stranger Things Talento internacional

Millie Bobby Brown sufrió accidente previo a evento final de Stranger Things

Millie Bobby Brown sufrió accidente que le impidió asistir a evento final de Stranger Things, serie que llega a su fin este 31 de diciembre.

Jessi Uribe desató risas al mostrar un muñeco de año viejo de Pipe Bueno. Jessi Uribe

Así es el muñeco de ‘año viejo’ de Pipe Bueno que quemará Jessi Uribe al cerrar el 2025

Jessi Uribe desató risas en redes sociales al revelar el muñeco de ‘año viejo’ que fue recreado sobre Pipe Bueno.

Lo más superlike

Blessd conmueve al recordar sus raíces. Blessd

Blessd recordó sus raíces con un carro antiguo y un mensaje de humildad: "Nunca envidien al prójimo"

Blessd emocionó a sus seguidores al posar con un carro clásico y recordar las navidades difíciles de su infancia.

Viral

Ritual de las 12 uvas en Año Nuevo: significado, origen y cómo realizarlo paso a paso

¿Qué Hay Pa’ Dañar? vuelve a la App del Canal RCN Valentina Taguado

¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí

Aislinn Derbez envía emotivo mensaje tras muerte de su madre Gabriela Michel Eugenio Derbez

Aislinn Derbez envió desgarrador mensaje un mes tras la muerte de su madre: “Te dejo ir con amor”

Colores Curiosidades

¿Cuáles colores se deben utilizar para recibir el Año Nuevo 2026?, según la psicología