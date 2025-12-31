Yeferson Cossio divide opiniones tras anunciar fiesta de Año Nuevo luego de su operación

Las recientes declaraciones de Yeferson Cossio han desatado revuelo en las redes sociales, pues hace tan solo unas horas el creador de contenido apareció en su cuenta personal para hacer una invitación a una fiesta con la que pretende darle la bienvenida al nuevo año.

Artículos relacionados Talento nacional Hija de Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, se viste de luto tras lamentable pérdida

¿Por qué Yeferson Cossio dividió opiniones en redes sociales?

Según lo informó el influencer colombiano, una vez el reloj marque las 12 y todos den el feliz año, hará una fiesta en Medellín, por lo que no dudó en invitar a sus seguidores para que se unan a esta celebración que será tipo "Pool Party".

"Bueno, si no se quiere meter al agua no importa, yo me voy a meter al agua, yo invito a todo, todo el alc0hol, el Dj, todo por mi cuenta", señaló el antioqueño dejando claro que además, será locación secreta pero advirtiendo que la dirección del lugar la revelará en su cuenta de Instagram.

Artículos relacionados Talento nacional Actriz de 'Chepe Fortuna' reveló que casi pierde la vida tras sufrir derrame cerebral

En el video, en el que hizo pública la invitación a los internautas, Cossio aparece en compañía de Carolina Gómez, su novia, desde lo que parece ser un lujoso restaurante.

¿Por qué Yeferson Cossio fue criticado fuertemente en redes sociales? Esta es la razón

Como era de esperarse, la sorpresiva invitación de Yeferson a la mencionada fiesta, rápidamente se convirtió en objeto de críticas por parte de los internautas, quienes lo cuestionaron por su decisión, cuando hace apenas unos días fue sometido a una operación.

"A punto de m0rir pero feliz, quién entiende a estas personas", "Definitivamente este man ya no sabe que hacer para llamar la atención", "No más descontrol", "Debería aprovechar que tiene familia y disfrutar tranquilamente con ellos", "Qué vacía se ve su vida", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Recordemos, que el creador de contenido paisa, preocupó tras revelar que tuvo que ser llevado de urgencias a un centro médico debido a fallar en su corazón, situación que lo llevó a someterse a una intervención médica que resultó exitosa.

Pese a los señalamientos, algunos de los usuarios se mostraron expectantes por saber en qué lugar será el festejo, pues, muy seguramente llegarán al sitio para darle la bienvenida al 2026.