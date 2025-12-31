Hallan el cuerpo sin vida del exmánager de Diomedes Díaz en Santa Marta, esto se sabe

En horas de la mañana de este miércoles 31 de diciembre, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Manuel José Páez Álvarez, quien fue mánager del cantante vallenato Diomedes Díaz.

¿Falleció el exmánager de Diomedes Díaz? Esto es lo que se sabe

Según lo informaron medios locales, el cuerpo fue hallado sin vida en la parte baja de un cerro cercano al sendero que comunica con la playa Inca Inca, un sector frecuentado por turistas.

De acuerdo con las autoridades, tan pronto recibieron el aviso se dirigieron al lugar en el que se dieron los hechos en donde comprobaron que el cuerpo de Páez Álvarez estaba sin signos vitales.

Y aunque en un principio pensaron que se trataba de un turista, luego de hacer el respectivo levantamiento, se descartó la hipótesis de un posible robo, pues Manuel José conservaba todas sus pertenencias.

¿De qué falleció José Manuel Páez Álvarez? Esto informaron las autoridades

Lo que se sabe hasta ahora, es que no hubo signos de forcejeo ni indicios de la participación de terceros en el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

El exmánager del llamado ‘Cacique de la Junta’ vestía ropa deportiva y llevaba dos toallas pequeñas, lo que reforzó la hipótesis de que se encontraba realizando una caminata en la zona al momento de los hechos.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de José Manuel Álvarez, exmánager de Diomedes Díaz?

Cabe señalar que, aunque la principal línea de investigación apunta a un accidente, las indagaciones continúan abiertas para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

Entre los elementos que se están analizando se encuentra el registro del teléfono celular de Páez, en el cual se encontró una llamada en un horario cercano al momento en que se cree ocurrió el incidente. Esta llamada fue con su hija, quien, según las autoridades, sería la última persona que habló con él con vida.

La muerte ha causado conmoción entre quienes tuvieron la posibilidad y, por su puesto, entre los seguidores del intérprete, pues fue una figura cercana a este ídolo de la música.