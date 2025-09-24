Maleja Restrepo hizo desgarradora confesión tras el fallecimiento de su padre: "un dolor huérfano"

En la mañana del pasado martes 23 de septiembre, la presentadora Maleja Restrepo sorprendió a sus seguidores en redes sociales, esta vez con la desgarradora noticia del fallecimiento de su padre.

Artículos relacionados Talento internacional Fiscalía de Ciudad de México reveló pista clave en el caso de B-King y Regio Clown

¿Qué dijo Maleja Restrepo tras el fallecimiento de su papá?

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida actriz hizo un corto y conmovedor relato de cómo fueron los últimos instantes que tuvo junto a su papá en vida y lo doloroso que fue despedirse de su padre, el señor Ramiro de Jesús Restrepo.

Artículos relacionados Talento nacional Mejor amiga de B-King reveló el último mensaje que le envió antes de su fallecimiento

Como parte del proceso de duelo en el que se encuentra la actriz y toda la familia Restrepo, recientemente apareció una vez más en esta red social para compartir un emotivo recuerdo que vivió junto a su padre y que hoy atesora con amor tras su partida de este plano.

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

Allí, Maleja decidió registrarlo por medio de su celular y hacerle la siguiente pregunta: “Papi cómo va a actuar a ver”. Él, por su parte, le respondió a su hija con un curioso gesto que desata carcajadas en la actriz.

Maleja Restrepo hizo desgarradora confesión tras la pérdida de su padre. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la reacción de Maleja Restrepo tras la muerte de su padre?

Además, revelar la grabación de su padre en vida, la también creadora de contenido agregó una cruda confesión sobre cómo se siente luego de esta dolorosa pérdida que sufrió apenas hace un día.

Maleja Restrepo compartió conmovedor recuerdo con su padre. Foto | Canal RCN.

“Y si, es un dolor sin nombre, es un dolor huérfano”, escribió Restrepo evidentemente afectada por todo lo que ha significado tener que despedir a una de las personas más importantes de su vida.

¿De qué murió el papá de Maleja Restrepo?

De acuerdo con lo revelado por la influenciadora en el post en donde confirmó el fallecimiento de su progenitor, fue testigo de cómo su salud venía deteriorándose, situación que describió como una de las más difíciles de enfrentar, además, comentó que a raíz de estas complicaciones estuvo bajo atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica de Occidente.

En medio de su publicación, Maleja se refirió al momento en el que estando allí, el hombre tomó su mano, la besó y le dijo que era una hija “única e irrepetible”, ella le respondió afirmando que él era un padre increíble, finalmente le dio un beso en su mano y en su cabeza.

“Me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de cuidados intensivos de la Clínica de Occidente”, concluyó.