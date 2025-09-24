Hermana de Karol G, se pronunció tras su reciente intervención médica: esto dijo

Karol G se ha convertido en una de las artistas de género urbano más reconocidas del país tras su gran habilidad en la industria musical, en especial por el éxito de varias composiciones como: ‘TQG’, ‘Amargura’, ‘Bichota’ y ‘Tusa’.

Además, en los últimos días el nombre de una de sus hermanas llamada Verónica Giraldo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras someterse a una intervención médica. Desde entonces, ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas.

¿Por qué razón le hicieron una intervención médica a la hermana de Karol G?

Recientemente, Verónica Giraldo causó gran preocupación por parte de sus seguidores al compartir detalles de la intervención médica que se tuvo que realizar.

¿Qué dijo la hermana de Karol G tras su reciente cirugía? | AFP: Theo Wargo

De este modo, la creadora de contenido digital y empresaria compartió el pasado 23 de septiembre a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, la razón por la cual tuvo que realizarse un procedimiento estético, pues expresó las siguientes palabras:

“5 días de cirugía mam#ri# y con reconstrucción del músculo, pero vamos bien. Cuando esté superrecuperada, hablaré de este tema”, añadió Verónica.

Con base en estas palabras, Verónica les ha contado varios acontecimientos a sus seguidores acerca de los dolores que ha sentido en los últimos días. También, confesó que se realizó estas intervenciones por salud.

Hermana de Karol G aclaró rumores de internautas. | AFP: Theo Wargo

¿Por qué internautas suponen que Verónica Giraldo se ha hecho retoques estéticos en su rostro?

Cabe destacar que varios navegantes han generado una variedad de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales al compartir suposiciones en que Verónica se realizó retoques estéticos en su rostro. Sin embargo, negó todo tipo de rumores con las siguientes palabras:

“Para aclarar las dudas, yo no me he realizado nada en el rostro. No me volví a aplicar un montón de cosas. Además, hace poco fui donde un dermatólogo y me explicó lo que hace el #cido en el rostro”, añadió Verónica Giraldo.

