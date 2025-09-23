Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marlon Solórzano denunció amenazas tras su polémica reacción a la muerte de B-King

En las últimas horas, Marlon Solórzano reveló los mensajes que fueron interpretados como una clara amenaza en su contra.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia 2025 - B-King durante entrevista con Buen día Colombia.
Marlon Solórzano denunció amenazas en su contra. Foto | Canal RCN - Buen día Colombia.

Tras confirmarse la trágica muerte de Bayron Sánchez y Jorge Herrera, quienes eran conocidos artísticamente como B-King y Dj Regio Clown, Marlon Solórzano dio su opinión su al respecto y desató una ola de comentarios en las que cuestionaron duramente su reacción.

¿Por qué Marlon Solórzano está en el ojo del huracán tras muerte de B-King?

Y es que, en las declaraciones que compartió el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, además de enviar un mensaje de condolencias a sus familiares, insinuó que esperaba que todo se tratara de una estrategia de marketing.

Sus palabras, fueron fuertemente criticadas, pues en medio de la consternación que ha generado este hecho, los internautas consideraron que su comentario estuvo fuera de lugar.

¿Cómo reaccionó Marlon Solórzano ante las críticas por su comentario sobre la muerte de B-King?

A raíz del revuelo que provocó su punto de vista, Solórzano nuevamente apareció en su cuenta de Instagram para denunciar una supuesta amenaza que habría recibido tras su reacción a la muerte de B-King, asegurando que, un número desconocido le escribió se contactó con él.

Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia 2025
Marlon Solórzano se defendió tras ser cuestionado en redes por su opinión sobre la muerte de B-King. Foto | Canal RCN.

“Una tal mariana, usaron esa sim solo para enviar un mensaje de amenaza, no entiendo cómo vivimos en un país donde no hay libre expresión, debería de bajarle al 0dio y unirnos en estos momentos tan difíciles”, escribió Marlon mientras la persona que grabó el video reveló los mensajes que recibió, “Ay Marliton, tocaste fondo” se puede leer.

¿Qué respondió Marlon Solórzano sobre ante el revuelo que generó su opinión sobre la muerte de B-King?

Así mismo, el también modelo aprovechó este espacio para aclarar sus palabras y reiterar que, en su defensa, lo que en realidad quiso decir, es que deseaba que esta lamentable noticia fuera una mentira, por lo que insistió en que utilizó el término marketing, esperando que nada de esto fuera cierto.

Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia 2025
Marlon Solórzano en el ojo del huracán tras polémica opinión. Foto | Canal RCN.

Por su puesto, usuarios de la red social no se guardaron sus palabras, por lo que nuevamente arremetieron contra Solórzano con mensaje como estos: “Quítenle el celular ya”, “Consejo del día pensar antes de opinar”, “Dios mío ese man me estresa”.

