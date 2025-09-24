Carla Giraldo presumió su nuevo e imponente tatuaje que cubre todo su pecho

Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus cientos de seguidores al enseñar por medio de las redes sociales un imponente tatuaje que cubre gran parte de su pecho.

¿Cómo luce el imponente tatuaje en el pecho de Carla Giraldo?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Carla Giraldo presumió un enorme tatuaje que ahora cubre gran parte de su cuerpo.

El enorme tatuaje en el pecho de Carla Giraldo que causa sensación en redes. (Foto Canal RCN).

Este consta de un diseño bastante llamativo: una gran abeja rodeada de flores en forma de “V”, que se lleva toda la atención. El trabajo está elaborado únicamente en tinta negra, y gracias a las sombras adquiere un estilo realista que resalta aún más el diseño.

Sin embargo, al parecer este tatuaje sería temporal, pues en el mismo audiovisual Carla Giraldo mencionó que todo haría parte de un nuevo personaje que interpretaría en una serie colombiana de Netflix.

“Ella se llama Karla y tiene varios tatuajes que podrán conocer desde hoy en La Huésped por Netflix”.

El video no tardó en generar todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes manifestaron estar sorprendidos por el realismo del tatuaje. Otros, en cambio, se mostraron intrigados por conocer más sobre su regreso a la actuación por medio de su posible participación en esta serie colombiana.

¿Carla Giraldo tiene tatuajes reales?

Vale la pena destacar que Carla Giraldo sí cuenta con diversos tatuajes en diferentes partes de su cuerpo, siendo el más llamativo de ellos el que tiene ubicado en la parte baja de su espalda.

El nuevo tatuaje de Carla Giraldo ocupa gran parte de su pecho. (Foto Canal RCN).

Otros de sus tatuajes son un “11:11” en una de sus manos, una serie de estrellas en su hombro izquierdo también cuenta con un diseño en una de sus muñecas y en la parte superior de su espalda, entre otros.

Sin embargo, los diseños que luce actualmente son lo suficientemente pequeños como para pasar desapercibidos, contrario al tatuaje que enseñó recientemente en su pecho.