Jhon Alex Castaño sorprendió con lujoso regalo a su hija

Recientemente, el cantante Jhon Alex Castaño dedicó emotivas palabras a su hija Sharon, a quien le hizo el costoso regalo.

Laura Camila Ibarra
Jhon Alex Castaño en Buen día Colombia.
Jhon Alex Castaño sorprendió a su hija con lujoso regalo.

En las últimas horas, el cantante Jhon Alex Castaño, llamó la atención en redes sociales al compartir el momento en el que sorprendió a su hija al regalarle un lujoso regalo como muestra de su gran amor.

¿Cuál fue el lujoso regalo que Jhon Alex Castaño le hizo a su hija?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido artista acumula miles de seguidores, apareció y esta vez no precisamente para mostrar detalles de su vida, sino para revelar por medio de un video el costoso obsequio que tuvo con la joven.

“Les comparto la felicidad de darle este regalo a mi hija Sharon en recompensa a su trabajo, a sus ganas de salir adelante, un agradecimiento por ser tan buena hermana y por ser la hija que es conmigo”, fueron las palabras que el intérprete escribió en la descripción del post que rápidamente alcanzó más de 35 mil ‘likes’.

¿Cuál fue el costoso regalo que Jhon Alex Castaño le dio a su hija?

En la grabación, Jhon Alex mostró el momento exacto en el que decidió tapar los ojos de su hija, para que más tarde descubrir el obsequio y que ella misma pudiera apreciar una lujosa camioneta color plateado que además fue decorada con un moño rosado en su parte delantera.

En el video, también se puede observar a Sharon en shock tras recibir semejante obsequio por parte de su padre, quien la contempla mientras ella se sube al vehículo y emocionada mira cada uno de los detalles del interior del carro.

Como era de esperarse, el amoroso gesto del cantante recibió cientos de elogios entre los internautas quienes enviaron mensajes felicitándolo no solo a él, sino también a la menor por este regalo.

“Felicidades y bendiciones”, “Felicitaciones familia, una belleza parcero”, “Qué chimba, felicitaciones a los dos”, “Eso si es de Taitas”, “Se lo merece por ser tan juiciosa trabajadora y muy amable”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en ella publicación.

Sin duda, un detalle que deja ver el enorme esfuerzo del cantante por demostrarle a su hija todo su amor y el vínculo que ha fortalecido a través de los años.

