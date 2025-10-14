Gloria Mutis envió contundente mensaje a quienes tildan de "brutas" a las reinas de belleza

G

loria Mutis, representante del departamento de Santander en Miss Universe Colombia, el reality, recientemente llamó la atención en redes sociales al dar su opinión sobre un tema que, por mucho tiempo, ha sido tema de debate respecto a los certámenes de belleza.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón reveló cuántos kilos subió para enfrentar a Andrea Valdiri: "estoy gruesita"

¿Qué dijo Gloria Mutis, exfinalista de Miss Universe Colombia, sobre los certámenes de belleza?

En medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas que hizo en su cuenta oficial de Instagram, la hermosa excandidata, se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas, quienes no dudaron en preguntarle por varios temas relacionados con su participación, pero también con su vida personal.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

"¿Qué opinas de las personas que dicen que las reinas son brut4s?", escribió uno de los usuarios de la red social mencionada interesado en conocer detalles de la posición de Mutis al respecto.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

Esto dijo Gloria Mutis sobre los estereotipos de las reinas de belleza. Foto | Canal RCN.

¿Qué respondió Gloria Mutis, finalista de Miss Universe sobre los estereotipos de las reinas de belleza?

Por su parte, la joven santandereana respondió con firmeza dejando claro que, tras su paso por Miss Universe logró mostrar la otra cara de lo que significa ser reina y llevar la banda con el nombre de su departamento.

"Creo que este año dejé claro que soy parte de una generación que rompió estereotipos, que demostró que detrás del maquillaje hay preparación, propósito, y mucha inteligencia emocional y si alguien todavía piensa lo contrario... bueno, tal vez solo necesita conocerme un poquito más", escribió Gloria por medio de sus historias.

¿Cómo fue la participación de Gloria Mutis en Miss Universe Colombia, el reality?

Desde sus primeras apariciones en Miss Universe Colombia, el reality, Gloria, logró convertirse en una de las grandes favoritas de esta edición. Con 28 años, la bella y carismática bumanguesa demostró ser una de las candidatas más fuertes, y no solo por su belleza, sino también por su actitud arrolladora y su impecable desempeño en cada una de las pruebas.

Gloria Mutis respondió a particular preguntas sobre las reinas de belleza. Foto | Canal RCN.

Tanto así, que durante la gala de elección y coronación, Mutis era una de las favoritas del público a llevarse la corona, y aunque no logró llevarse el título de Miss Universe Colombia, se convirtió en una de las finalistas del certamen.