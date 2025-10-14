Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Gloria Mutis envió contundente mensaje a quienes tildan de "brutas" a las reinas de belleza

A través de su cuenta de Instagram, Gloria Mutis, finalista de Miss Universe Colombia, se despachó contra los críticos de los certámenes de belleza.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025.
Gloria Mutis y su respuesta tras ser interrogada sobre los certámenes de belleza. Foto | Canal RCN.

G

loria Mutis, representante del departamento de Santander en Miss Universe Colombia, el reality, recientemente llamó la atención en redes sociales al dar su opinión sobre un tema que, por mucho tiempo, ha sido tema de debate respecto a los certámenes de belleza.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Gloria Mutis, exfinalista de Miss Universe Colombia, sobre los certámenes de belleza?

En medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas que hizo en su cuenta oficial de Instagram, la hermosa excandidata, se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas, quienes no dudaron en preguntarle por varios temas relacionados con su participación, pero también con su vida personal.

Artículos relacionados

"¿Qué opinas de las personas que dicen que las reinas son brut4s?", escribió uno de los usuarios de la red social mencionada interesado en conocer detalles de la posición de Mutis al respecto.

Artículos relacionados

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025.
Esto dijo Gloria Mutis sobre los estereotipos de las reinas de belleza. Foto | Canal RCN.

¿Qué respondió Gloria Mutis, finalista de Miss Universe sobre los estereotipos de las reinas de belleza?

Por su parte, la joven santandereana respondió con firmeza dejando claro que, tras su paso por Miss Universe logró mostrar la otra cara de lo que significa ser reina y llevar la banda con el nombre de su departamento.

"Creo que este año dejé claro que soy parte de una generación que rompió estereotipos, que demostró que detrás del maquillaje hay preparación, propósito, y mucha inteligencia emocional y si alguien todavía piensa lo contrario... bueno, tal vez solo necesita conocerme un poquito más", escribió Gloria por medio de sus historias.

¿Cómo fue la participación de Gloria Mutis en Miss Universe Colombia, el reality?

Desde sus primeras apariciones en Miss Universe Colombia, el reality, Gloria, logró convertirse en una de las grandes favoritas de esta edición. Con 28 años, la bella y carismática bumanguesa demostró ser una de las candidatas más fuertes, y no solo por su belleza, sino también por su actitud arrolladora y su impecable desempeño en cada una de las pruebas.

Candidatas a Miss Universe Colombia 2025.
Gloria Mutis respondió a particular preguntas sobre las reinas de belleza. Foto | Canal RCN.

Tanto así, que durante la gala de elección y coronación, Mutis era una de las favoritas del público a llevarse la corona, y aunque no logró llevarse el título de Miss Universe Colombia, se convirtió en una de las finalistas del certamen.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro confesó el difícil momento que atravesó tras la pérdida de su padre Talento nacional

Valentino Lázaro confesó el difícil momento que atravesó tras la pérdida de su padre: “Estaba mal”

Valentino Lázaro rompió el silencio acerca del difícil momento que vivió en el pasado tras el fallecimiento de su padre.

Daniela Álvarez estará en el Victoria’s Secret Fashion 2025 Daniella Álvarez

Daniella Álvarez brillará en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 junto a Karol G

Daniella Álvarez representará a Colombia en el regreso del icónico desfile de modas de Victoria’s Secret.

Altafulla sorprende bailando con misteriosa mujer y desata polémica Altafulla

Altafulla sorprende bailando con misteriosa mujer en video viral: “Nadie de su pasado lo merecía”

Altafulla reaparece con misteriosa mujer bailando que sorprende con mensajes de pulla al parecer para Karina García.

Lo más superlike

Christian Nodal and Cazzu attend the 23rd Annual Latin GRAMMY Awards at Michelob ULTRA Arena Cazzu

Cazzu reveló cómo descubrió la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Tras su llegada a Ciudad de México, Cazzu reveló detalles de cómo se enteró que el cantante tenía un romance con la cantante Ángela Aguilar.

Tatuajes en los dientes Salud

Riesgos de tatuarse los dientes, la nueva tendencia de jóvenes en China

Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer llamado:Kostya Kudo Talento internacional

¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

Patricia Grisales rompió el silencio en sus redes tras clasificar al TOP 10 de MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales se pronunció tras clasificar al TOP 10 de MasterChef: “Tengo el corazón lleno”

Papá de Greeicy Rendón Greeicy

¿Quién es el papá de Greeicy Rendón? Luis Alberto Rendón, conocido como “El Cachorro”