Dani Duke derritió las redes al presentar a su ahijado, el hijo de La Segura

Dani Duke compartió una foto con el hijo de La Segura, a quien llamó “el bebé más feliz del planeta”, y causó ternura en redes sociales.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Dani Duke sobre ser mamá
Dani Duke habló de sus planes de ser mamá/Canal RCN

Dani Duke volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por su trabajo como empresaria o creadora de contenido, sino por un gesto lleno de ternura.

La influencer compartió una fotografía en la que aparece con Lucca Baladán, hijo de La Segura y el chef Ignacio Baladán, a quien cariñosamente llamó “el bebé más feliz del planeta”. En la publicación, reveló que es la madrina y celebró junto a la familia los seis meses del niño y dejando un tierno mensaje.

¿Qué mensaje compartió Dani Duke sobre su ahijado?

En la fotografía publicada por Dani sosteniendo al bebé escribió un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de mensajes felicitándola por su papel como madrina y destacando su ternura y naturalidad con el bebé de La Segura.

 

Muchos comentaron que Dani tiene un instinto maternal muy marcado y que su conexión con los niños es evidente.

¿Dani Duke estaría pensando en ser mamá pronto?

El momento generó una ola de comentarios y especulaciones sobre sus posibles planes de maternidad junto a La Liendra, y aunque la influencer no hizo referencia directa al tema en la publicación, en entrevistas recientes ha manifestado su deseo de formar una familia en los próximos 5 años.

Dani Duke
Dani Duke fue el centro de ternura en redes tras publicar una foto con su ahijado.| Foto del Canal RCN.

Dani ha confesado que ser madre es uno de sus sueños más grandes y que ya ha conversado con La Liendra sobre la posibilidad de tener hijos en un futuro cercano.

¿Cómo ha evolucionado Dani Duke en su carrera y vida personal?

Antes de convertirse en una de las creadoras de contenido más influyentes del país, Dani Duke comenzó su carrera como maquilladora profesional, construyendo un portafolio sólido que la llevó a trabajar con artistas como J Balvin, Maluma y Karol G.

Dani Duke
Dani Duke celebró junto a La Segura y su familia los seis meses del pequeño Lucca Baladán.| Foto del Canal RCN.

Además, Dani está enfocada en seguir creciendo como presentadora y figura pública, lo que la ha convertido en una de las personalidades más queridas del entretenimiento.

El gesto con el hijo de La Segura no solo demostró su lado más sensible, sino que también dejó claro que Dani Duke está lista para seguir construyendo nuevas etapas, tanto en su carrera como en su vida personal.

