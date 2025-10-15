Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón arremete contra Melissa Gate por meterse con Karina García y su hijo: "Esa vieja"

Yina Calderón no midió sus palabras y criticó a Melissa Gate por Karina García. "Va a quedar en ridículo", dijo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Melissa Gate, Karina García
Yina Calderón arremete contra Melissa Gate por meterse con Karina García y su hijo | Foto del Canal RCN.

La empresaria de fajas Yina Calderón se incluyó a un rifirrafe que hay entre Melissa Gate y Karina García.

¿Cuál es la disputa entre Melissa Gate y Karina García por su hijo?

Resulta que Melissa había lanzado un comentario en el que mencionó el nombre de Valentino, diciendo que este sería de un hijo de prepag0. Ante esto, Karina pidió respeto en redes sociales y argumentó que con los niños no hay que meterse.

Luego de esto, Melissa respondió que ella en ningún momento mencionó a Karina, pero para Yina Calderón se trató de una indirecta muy clara.

¿Qué dijo Yina Calderón en contra de Melissa Gate y en defensa de Karina García?

Calderón arremetió contra Gate. La polémica influencer le pidió a la paisa que no crea que el público es "pendej0", ya que justificó que la indirecta sería para Karina García.

Yina Calderón, Melissa Gate
Yina Calderón y Melissa Gate volvieron a tener diferencias | Foto del Canal RCN.

"Vuelvo y les repito: Melissa, solamente analiza. Esa vieja (Karina) ni siquiera habla de ti, no dice nada, para qué sigues perdiendo el tiempo ahí... La única que va a quedar en ridículo eres tú", manifestó Yina Calderón.

Enseguida, remarcó que Karina no es amiga de ella, pero dio a entender que Gate le tendría "envidia" a la modelo porque el pasado debería superarse.

"Yo no sé qué le pudo haber hecho como para tener tanta rabia en contra de alguien que no te responde", cuestionó.

¿Qué opinó Yina Calderón sobre el hijo de Karina García?

Respecto al tema de los niños, Yina expresó que una vez Valentino, el hijo de Karina, la catalogó como "fea", pero ella no se iba a poner a discutir con un menor.

Yina Calderón, Karina García
En su momento, Yina Calderón y Karina García eran amigas | Foto del Canal RCN.

"Un niño no entiende la magnitud de lo que pasa con su mamá, no entiende los rollos de su mamá. A los niños, a la mamá, a la familia, hay que dejarlos por fuera porque el problema es entre nosotros", comentó.

Adicionalmente, Yina Calderón tildó de "corrida" a Melissa Gate bajo la premisa de que ahora la paisa se la pasa con un bebé de juguete.

Sea lo que sea, lo que sí se puede decir es que se mantienen las diferencias entre Yina y Melissa. Luego de una reconciliación, volvió la rivalidad de las controversiales exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025.

