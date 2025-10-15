Este 15 de octubre se llevará a cabo el desfile de Victoria's Secret, el cual contará con una gran cuota colombiana pues estarán presentes la cantante Karol G, y las modelos Daniella Álvarez y Valentina Castro.

¿Qué harán Karol G, Daniella Álvarez y Valentina Castro en Victoria's Secret 2025?

La artista estará por primera vez en este importante show de moda animando el desfile con su música. La bichota compartirá escenario con Madison Beer, Missy Elliott y las Twice.

Por su parte, Daniella Álvarez y Valentina Castro aparecerán modelando los diseños de la marca, convirtiéndose en las primeras colombianas de estar allí.

“Estoy muy emocionada, muy feliz, muy contenta. Gracias a Dios, es una oportunidad muy grande... con el solo hecho de estar, estoy muy feliz y agradecida”, detalló Valentina en sus redes sociales tras confirmarse su participación.

¿Dónde y a qué hora ver el desfile de Victoria's Secret 2025?

El importante evento de moda podrá verse a través de la aplicación oficial de Victoria’s Secret.

También se podrá ver por medio de canales de YouTube, Instagram, TikTok oficiales y plataformas como Prime Video, desde las 7:00 p.m. hora de Nueva York, es decir, 6:00 p.m. en Colombia.

Además, poco antes se darán a conocer detalles en las redes sociales de la alfombra roja.

Por ahora, Karol G ha causado gran intriga entre sus fanáticos sobre cómo será su presentación y qué canciones habrá elegido para el desfile.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, ha estado compartiendo imágenes de cómo se está preparando para esta gran noche, indicando lo mágico que ha sido para ella esta experiencia que jamás pensó en vivir y que desde niña soñaba.

Miles de fanáticos están ansiosos por ver a las colombianas participar en este evento tan importante de la moda en el mundo, sintiéndose orgullosos de la representación del país.

Muchos han lanzado sus hipótesis sobre la aparición de cada una y les han enviado sus mejores llenos de buenos deseos, felicitaciones y cariño en este sueño.