Yina Calderón le propuso inesperado trato a Westcol previo a su enfrentamiento con Valdiri

La polémica influenciadora Yina Calderón sorprendió en las últimas horas al proponerle un inesperado trato al streamer colombiano Westcol, organizador de Stream Fighters 4, previo a su tan esperado enfrentamiento contra la barranquillera Andrea Valdiri el próximo sábado 18 de octubre en Bogotá.

¿Cuál fue la propuesta que Yina Calderón le hizo a Westcol?

En su más reciente transmisión en vivo por Kick, durante su programa digital Escándalo TV, Yina Calderón se dirigió directamente a Westcol para ofrecerle un inesperado trato relacionado con el enfrentamiento que tendrá contra Andrea Valdiri en el ring de boxeo.

Yina Calderón se refirió a su enfrentamiento con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

La empresaria de fajas manifestó públicamente su interés en trabajar junto al streamer colombiano, pese a que en diversas ocasiones aseguró que nunca volvería a sentarse con él, luego del polémico stream que compartieron y en el que, según ella, terminó afectada por sus supuestos desprecios.

Según explicó Calderón, la idea era que, si lograba vencer a Andrea Valdiri, Westcol se convertiría en el productor de su próxima canción. No obstante, le advirtió que su voz no era la mejor, aunque con ayuda del Auto-Tune podrían crear un buen tema musical.

Andrea Valdiri habló de su preparación para enfrentar a Yina Calderón. (Fotos de AFP)

Además, mencionó que podría tratarse de una canción al estilo del cantante urbano Blessd.

“Yo no canto, pero tengo actitud y he hecho música, he hecho guaracha, y yo no canto ni mal. Es sino ponerle un poquito de Auto-Tun. Hagamos algo: si yo le gano a Andrea Valdiri el sábado, usted hace la siguiente W song conmigo, algo del estilo de Beéle, la voz me da, mi amor y la actitud también”

¿Westcol reaccionó a la propuesta de Yina Calderón previo a su enfrentamiento en Stream Fighters?

La petición de Yina Calderón a Westcol se realizó en la noche del pasado martes 14 de octubre, cuatro días antes del gran evento que tiene a los colombianos con gran expectativa, por lo que hasta el momento no se ha conocido si el streamer está al tanto de esta inesperada propuesta por parte de la polémica mujer.

Sin embargo, el joven suele realizar en vivos todos los días por medio de la plataforma de video, Kick, y en las próximas horas podría dar una respuesta oficial.