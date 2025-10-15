David Sanín se pronunció tras su eliminación de MasterChef: “Mi error fue dudar”

El pasado 14 de octubre se llevó a cabo el capítulo 93 en el que Luis Fernando Hoyos, Michelle Rouillard, Carolina Sabino, Pichingo, Alejandra Ávila y David Sanín se enfrentaron a un reto de eliminación en el que pusieron todo su empeño en la cocina de MasterChef Celebrity.

Sin embargo, el participante que fue eliminado fue David Sanín al presentar su menú llamado “escalones” en el que presentó algunas complicaciones. Sin embargo, el jurado evaluó que cometió un grave error al estar demasiado picante y este fue el motivo por el que abandonó la competencia.

¿Qué dijo David Sanín de su reciente eliminación de MasterChef Celebrity?

¿Por qué razón David Sanín abandonó MasterChef? | Foto: Canal RCN

Tras la reciente eliminación de David Sanín de la cocina más famosa del país, abrió su corazón con los televidentes al ser uno de los invitados especiales al programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’ en el que contó varios de sus acontecimientos a lo largo de la competencia:

“Mi salida me dio demasiado duro, pues Rausch tomó la decisión con respecto a lo picante que estaba el plato. Además, en esos últimos minutos, aún me faltaban poner algunos ingredientes. Confieso que, si el plato estaba muy picante, era imposible de comer”, añadió David.

Durante la entrevista, David confesó que sintió algunas inseguridades durante la creación de su plato, en especial, cuando recibió los consejos de Valentina Taguado, quien le sugirió agregar media porción de chile de árbol para potenciar el picante. Sin embargo, el cocinero no aplicó la medida pertinente:

“Yo creo que el error que tuve con la ayuda de Valentina fue dudar en mí mismo”, agregó David.

¿Qué proyectos tiene David Sanín luego de su eliminación en MasterChef?

¿Qué proyectos tiene David Sanín luego de MasterChef? | Foto: Canal RCN

Luego de la salida de David Sanín de la cocina más famosa del país, el comediante está atravesando por un importante momento a nivel personal, pues se encuentra en Barcelona, España, junto a Vicky Berrio , llevando a cabo algunos shows de improvisación:

“Y hoy, para pasar la pena de la eliminación, estamos en Barcelona, viendo de fondo La Sagrada Familia”, agregó el comediante.

Por el momento, miles de internautas le han enviado emotivos mensajes a David por demostrar su gran disciplina y compañerismo en la cocina de MasterChef Celebrity.